La frangetta vedo/non vedo di Cecilia Rodriguez? Sarà il trend capelli 2022

La frangetta di Cecilia Rodriguez è una wispy bang: ecco a chi sta bene, come si porta ma soprattutto perché la adoriamo!

Cecilia Rodriguez è rimasta fedele alla sua inimitabile frangetta per molti anni, rendendola un segno distintivo del suo stile.

Anche se nel corso del tempo Cecilia ha declinato la sua adorata frangia in modi differenti, si tratta sempre dello stesso taglio che prende il nome di Wispy Bang.

Alla lettera questo nome significa “frangia sottile”, cioè una frangia diversa da quella piena e omogenea, sempre dello stesso spessore lungo tutta la fronte.

La frangiai sottile è più rada nella parte centrale e leggermente più piena in prossimità delle tempie.

Questa particolare gestione del volume permette di dare luce al viso senza oscurare completamente la fronte.

Tutti i modi per portare la Wispy Bang di Cecilia Rodriguez

Una delle caratteristiche per cui si dovrebbe adorare questa frangia è che la Wispy Bang sta bene praticamente con ogni taglio. Oltre a questo è perfetta con i capelli sciolti e con le acconciature raccolte.

Da diversi anni le acconciature raccolte hanno perso quel rigore e quella perfezione che le caratterizzavano fino a qualche decennio fa. Gli chignon, che oggi si chiamano “bun”, sono diventati scompigliati e informali, graziosamente disordinati come se ci si fosse appena alzate dal letto.

LEGGI ANCHE -> Messy Bun: copiamolo da Ilary Blasi per essere super chic!

Queste acconciature più spontanee e naturali non possono essere abbinate a una frangia troppo rigorosa o troppo noiosa. Al contrario, hanno bisogno di un ciuffo o di una frangia che possieda le loro stesse caratteristiche.

Per questo motivo la wispy bang è perfetta. Soprattutto se associata a un taglio scalato, quando i capelli vengono raccolti può essere lasciata libera insieme a due ciocche sottili sui lati.

In questo modo il viso sarà incorniciato e messo in risalto in modo leggero e romantico. Perfetto per le giovanissime, questo modo di acconciare i capelli è ideale anche per le donne adulte che non vogliono invecchiare il viso con tagli troppo rigorosi.

La Wispy Bang sui tagli del momento

In virtù della sua versatilità, la Wispy Bang può essere associata perfettamente anche a tutti i tagli con riga centrale. In particolare sembra fatta apposta per i tagli più in voga in questo periodo.

In particolare, questa frangia è perfetta per i tagli scalati o con molti layer. In assoluto è il completamento ideale del mullet, un taglio medio da prendere seriamente in considerazione se odi lisciare i capelli.

LEGGI ANCHE -> Modern Mullet: la tendenza capelli che riattualizza il taglio simbolo degli anni Ottanta

Se il taglio scalato invece non è affatto quello a cui stavi pensando in questo periodo, sappi che la wispy bang è perfetta anche sul long bob.

In particolare, questa frangia si sposa a perfezione con una piega molto morbida e molto ariosa. Da qualche tempo, quando una piega morbida viene realizzata sul bob, il taglio cambia nome, diventando un “airy bob”.

Se invece sei una donna dal carattere super romantico e non hai paura di tagliare i capelli, ti consigliamo di provare il french bob, da abbinare sempre alla frangetta sottile. Se hai il viso a cuore o gli zigomi pronunciati è in assoluto il taglio perfetto per te!