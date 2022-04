Stanche degli avanzi di Pasqua? Trasformiamo tutto in una torta golosa

Dopo la Pasqua comincia il periodo degli avanzi e arrivano anche le idee intelligenti di riciclo ecco la torta panna e cioccolato

Bellissime le uova di Pasqua, fanno tanta compagnia e sanno di famiglia. Solo che poi i regali vanno e vengono, ma la cioccolata resta. E allora che fare per non diventare cacao-dipendenti per tutta la vita? La parola d’ordine è riciclare, meglio con una buona torta.

La nostra idea di oggi è una torta panna e cioccolato, usando quello fondente delle uova che si adatta meglio rispetto a quello al latte. In più ci servono farina, uova medie rigorosamente a temperatura ambiente, Maizena o amido di mais e zucchero che può essere semolato o di canna.

Il risultato finale? Un dolce sofficissimo e delicato, perfetto per la prima colazione, la merenda ma anche per la nostra pausa pranzo o quella dei bambini a scuola

Torta panna e cioccolato, ricetta e varianti

Per dare ancora più profumo a questa torta, nell’impasto mettiamo le bucce grattugiate di mezza arancia o mezzo limone. Oppure, ma solo se usiamo la ricotta, un cucchiaio di cannella in polvere.

Ingredienti:

270 g farina 00

4 uova medie

100 g Maizena

130 g panna fresca liquida

200 g cioccolato fondente

220 g zucchero semolato

140 g olio di semi

20 g lievito in polvere per dolci

Preparazione:

Per una perfetta torta panna e cioccolato cominciamo a sminuzzare il cioccolato con un coltello e mettiamolo da parte in una tazza per quando ci servirà

Quindi setacciamo le polveri in un ciotola. Dobbiamo farlo separatamente con farina, Maizena e lievito, anche se alla fine andranno tute insieme.

In un’altra ciotola rompiamo le uova (sia tuorli che albumi), aggiungiamo lo zucchero e cominciamo a montare con le fruste elettriche fino a quando vediamo che il composto diventa spumoso e chiaro. A quel punto aggiungiamo le polveri setacciate. Il trucco per un composto liscio e vellutato? Un pugnetto di farina alla volta, incorporate e solo quando è stato inglobato bene aggiungete quello successivo.

Poi arriva il momento della panna. Non abbiamo bisogno di montarla, uniamola così com’è e quando abbiamo completato aggiungiamo anche l’olio di semi a filo.

Infine arriva il momento del cioccolato. Versiamolo nella ciotola e inglobiamolo con delicatezza, girando sempre con una spatola in silicone o un cucchiaio di legno.

Prendiamo una tortiera da 24 o 26 cm (dipende quanto vogliamo alta la nostra torta), imburriamola e infariniamola sia sulla base che sulle pareti. Poi versiamo il composto cuocendo la torta a 180° per 40-45 minuti.

Dopo aver verificato la cottura con la prova stecchino, sforniamo la torta panna e cioccolato ma aspettiamo che sia fredda prima di sformarla in un piatto. Non è necessario lo zucchero a velo, ma nemmeno vietato.