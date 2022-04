Per chi è cresciuto nei favolosi anni 90 è impossibile non conoscere le Lollipop, il gruppo al femminile che agli inizi del 2000 ha ottenuto un successo straordinario. Ecco come sono e cosa fanno oggi le cantanti del gruppo.

Agli inizi degli anni 2000 hanno letteralmente fatto impazzire le giovani generazioni con la loro musica pop di chiara ispirazione britannica (a quel tempo, infatti, imperversava la moda dei gruppi femminili in stile Spice Girls). Nel corso di quegli anni hanno venduto moltissimi dischi e i loro poster andavano letteralmente a ruba. Ma come sono e cosa fanno adesso le carismatiche cantanti del gruppo Lollipop?

Le Lollipop si sono formate nel lontano 2001 in seguito a una selezione avvenuta durante il talent show Popstars. Ad essere scelte sono state cinque talentuosissime e carismatiche cantanti: Marta Falcone, Dominique Fidanza, Veronica Rubino, Marcella Ovani e Roberta Ruiu. Il gruppo ha subito mietuto grandi successi, tra cui il tormentone ancora oggi ricordato dai giovani di allora Down down down, che al tempo ha venduto 40.000 copie aggiudicandosi il disco di platino.

Nel 2002 le Lollipop hanno anche partecipato al Festival di Sanremo (che quest’anno è stato un vero tripudio di look bellissimi), nella categoria Campioni, con il brano Batte Forte. Il pezzo è stato però accolto con scarso entusiasmo e si è classificato penultimo. Anche il singolo successivo, Credi a me (incluso nella colonna sonora del film Disney Il libro della giungla 2) è stato un flop, sancendo l’inizio della fine del gruppo. Dopo il mancato rinnovo del contratto con la Warner nel 2004, tra le ragazze hanno cominciato a sorgere dissapori che hanno poi portato allo scioglimento del gruppo nel 2005. Nei primi anni ’10 le Lollipop sono tornate a esibirsi in alcuni spettacoli televisivi senza la cantante Dominique Fidanza, con scarso successo.

Come sono oggi le Lollipop

Sembrava fossero completamente sparite dai radar, invece nel 2017 le Lollipop hanno fatto il loro ritorno, stavolta come trio. A tornare nel gruppo sono state Marcella Ovani, Veronica Rubino e Marta Falcone, che hanno pubblicato il loro nuovo singolo, Ritmo tribale.

Diverso il destino di Marta Falcone, che è diventata manager di una società di assicurazioni ed è mamma di due bei maschietti. Roberta Ruiu ha partecipato a Uomini e Donne nel 2012 e ora è Global Ambassador a St.Moritz. Veronica Rubino, ha invece fondato l’etichetta discografica Deependence Rec. E ha recentemente partecipato al programma di Barbara D’Urso (sempre perfetta grazie a una dieta molto efficace) Pomeriggio Cinque.