La splendida attrice Elena Sofia Ricci ha vissuto un’esperienza davvero scioccante sul set di una delle serie più seguite in Italia, di cui è protagonista. Ecco il dramma di Elena Sofia Ricci.

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate e conosciute in Italia, con una lunghissima carriera alle spalle. La fresca sessantenne si è aperta in una lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ammettendo di aver sfiorato la morte sul set di Che Dio ci aiuti solo un anno fa. Un dramma che l’ha sconvolta nel profondo e che le ha lasciato cicatrici indelebili. Ecco il racconto scioccante di Elena Sofia Ricci.

Abbiamo imparato ad amarla fin dalle sue prime apparizioni sul grande schermo, negli anni Ottanta, e da allora è una presenza fissa in molte fiction di cui è protagonista assoluta. Ma nel passato di Elena Sofia Ricci, che ha da poco festeggiato i suoi 60 anni, c’è un dramma davvero sconvolgente che l’ha spaventata molto e che ancora oggi ricorda con dolore e angoscia. Ecco di cosa si tratta.

Il dramma di Elena Sofia Ricci

Nel corso dell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, la Ricci ha ammesso di aver rischiato la vita sul set a causa di una grave infezione al fegato.

“L’anno scorso stavo per morire per un’infezione grave al fegato causata da una serie di farmaci presi per curare una cisti nella colonna vertebrale che mi stava paralizzando”, ha raccontato l’attrice (di cui forse non sapete queste cinque curiosità). Ha anche rivelato di essere rimasta in ospedale per mesi. Un’infezione di cui si è accorta solo dopo vari esami dovuti al continuo mal di schiena che non se ne andava e che le rendeva quasi impossibile prendere parte alle riprese di Che Dio ci aiuti.

Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e Elena è potuta tornare sul set con la solita grinta che la contraddistingue. La paura vissuta in quei mesi di ricovero ospedaliero, però, vive ancora in lei anche se, pian piano, la sta superando. Gli interventi chirurgici, infatti, hanno sempre terrorizzato la Ricci che ha ammesso che non potrebbe mai sottoporsi a interventi di chirurgia plastica perché ha “troppa paura”. Oltretutto, non ne avrebbe assolutamente bisogno! Avete mai visto l’attrice senza trucco? Davvero meravigliosa!