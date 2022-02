I look più belli del Festival di Sanremo sono quelli al femminile!

I look più belli al Festival di Sanremo sono quelli al femminile! Dopo la messa in onda della terza puntata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo possiamo ufficialmente dire che i look migliori sono stati indossati dalle donne del Festival!

Siamo arrivati ufficialmente alla terza puntata del Festival di Sanremo e iniziamo ad avere un idea ben precisa di quali siano le canzoni più amate in gara dal pubblico. Inoltre è molto chiaro lo stile, inteso dal punto di vista del fashion, che i cantanti in gara hanno scelto per accompagnare le proprie canzoni. Perché come abbiamo detto più volte la moda non è un solo atto di indossare abiti, ma è un mezzo per veicolare un messaggio visivo. E questo i cantanti in gara del Festival di Sanremo lo sanno bene, e hanno tutti scelto, più o meno bene, gli abiti più giusti ad accompagnarli in questa avventura. Una cosa però è certa: i look più belli di tutta l’edizione di questo Festival di Sanremo sono quelli al femminile! Si sa, le donne hanno una marcia in più dal punto di vista dello stile, ma in questa occasione, a parte qualche scivolone di stile, la componente femminile del Festival si è superata! Vediamo insieme i look più belli al femminile della terza puntata del Festival di Sanremo!

Drusilla Foer è stata la madrina della terza puntata del Festival di Sanremo. Con la sua ironia chic e pungente ha subito reso la sua presenza sul palco piacevole e spontanea, discostandosi dal ruolo di semplice valletta assumendo una propria voce, forte e risonante.

Ma ciò che ha colpito noi amanti del fashion è lo stile, la moda, l’unicità portata sul palco dell’Ariston dalla componente femminile in gara, e non solo.

Allora cosa aspettiamo? Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo i look più belli della terza puntata del Festival di Sanremo!

I look più belli del Festival di Sanremo: Elisa Toffoli continua in bianco, Anna Valle opta per un rosso fuoco!

L’eleganza sul palco dell’Ariston è obbligatoria. Chi non avrà rispettato il dress code?

Elisa : la cantante è sicuramente tra le più amate al Festival, non solo per le sue canzoni, ma anche per i suoi look. Elisa Toffoli continua a scegliere il bianco, con un abito griffato Maison Valentino, con scollatura profonda e gonna morbida. Una dea.

: la cantante è sicuramente tra le più amate al Festival, non solo per le sue canzoni, ma anche per i suoi look. Elisa Toffoli continua a scegliere il bianco, con un abito griffato con scollatura profonda e gonna morbida. Una dea. Noemi : molti avranno notato una somiglianza tra il suo abito e quello di Anna Oxa al Festival di Sanremo nel 1986. Che sia stato un omaggio o no, Noemi ha sicuramente migliorato il suo look. Nella prima puntata non ci aveva convinto, ma il look della terza puntata ha lasciato tutti a bocca aperta. Un abito nero con scollo ad incrocio e ombelico scoperto, firmato Alberta Ferretti . Scelta azzeccata per Noemi!

: molti avranno notato una somiglianza tra il suo abito e quello di Anna Oxa al Festival di Sanremo nel 1986. Che sia stato un omaggio o no, Noemi ha sicuramente migliorato il suo look. Nella prima puntata non ci aveva convinto, ma il look della terza puntata ha lasciato tutti a bocca aperta. Un abito nero con scollo ad incrocio e ombelico scoperto, firmato . Scelta azzeccata per Noemi! Emma : la cantante che deve la sua fortuna alla vittoria del talent Amici di Maria De Filippi continua a scegliere Gucci , spostandosi da un classico total black della prima serata ad un outfit più modaiolo. Blusa in pizzo macramé beige con corpetto a vista, gonna longuette bordeaux con spacco vertiginoso, le immancabili calze a rete e un tacco pump in fantasia pitonata. Stilosa, alla moda, forse non proprio adatta al Festival, ma pazzesca!

: la cantante che deve la sua fortuna alla vittoria del talent Amici di Maria De Filippi continua a scegliere , spostandosi da un classico total black della prima serata ad un outfit più modaiolo. Blusa in pizzo macramé beige con corpetto a vista, gonna longuette bordeaux con spacco vertiginoso, le immancabili calze a rete e un tacco pump in fantasia pitonata. Stilosa, alla moda, forse non proprio adatta al Festival, ma pazzesca! Drussila Foer : la madrina della terza puntata del Festival di Sanremo sceglie due abiti, eleganti e adatti alla sua fisicità, firmati Rina Milano . Uno total black, l’altro a fantasia, i due abiti hanno colpito per la loro semplicità, senza però mancare di quel tocco unico che contraddistingue gli abiti migliori. Il terzo look? Un tailleur pigiama, chic e di tendenza!

: la madrina della terza puntata del Festival di Sanremo sceglie due abiti, eleganti e adatti alla sua fisicità, firmati . Uno total black, l’altro a fantasia, i due abiti hanno colpito per la loro semplicità, senza però mancare di quel tocco unico che contraddistingue gli abiti migliori. Il terzo look? Un tailleur pigiama, chic e di tendenza! Anna Valle: l’ospite ha lasciato tutti a bocca aperta, grazie all’eleganza e al portamento che la contraddistingue, e al suo abito favoloso. Anna Valle ha indossato un abito da gala rosso con scollatura a barca firmato Alberta Ferretti. Favolosa!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista i look più belli al femminile della terza puntata del Festival di Sanremo!

