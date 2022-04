Con questi semplici trucchi di stile le gambe grosse saranno solo un ricordo

Come ci vediamo non sempre corrisponde a come ci vedono gli altri. Capitano a tutte quei giorni dove ci si sente gonfie e pesanti e si è convinte di apparire più brutte ma ci sono “difetti” che esistono realmente. Oggi vediamo come vestirsi se si hanno le gambe grosse.

Mentre nelle stagioni fredde possiamo contare sulla modalità cipolla vestendoci a strati (soprattutto nella parte alta del corpo) bilanciando così le forme, con l’arrivo della primavera prima e dell’estate poi (temuta da molte) le gambe restano spesso e volentieri scoperte mettendoci a disagio. Quando si ha acquisito la sicurezza necessaria a capire che l’importante è sentirsi bene con sé stesse bisogna solo seguire alcune dritte per essere ancor più armoniose.

Per chi vive la propria conformazione come un disagio o che semplicemente vuol apparire più simmetrica ecco alcuni consigli con tanto di brand e stili ai quali attenersi.

Le gambe robuste sono una fortuna! Adotta questi look per essere perfetta

Sì, ok, il fatto di definire bene il punto vita alzandolo un po’ è ormai cosa nota. La vera scoperta però è tutt’altro che nuova, le nostre ave l’avevano capito bene puntando sulle gonne e sugli abiti ad “A”.

Sono sia le gonne a ruota che i vestiti a trapezio dove il torace è messo in risalto ed il resto lasciato all’immaginazione. Su Yoox c’è un abito in jeans di Maison Margiela scontato del 54% (costa 267 euro) ottimo per il periodo, un classico che si potrà indossare anche l’anno prossimo.

Altra brillante soluzione sono i pantaloni a campana. Attenzione a prenderli della taglia giusta, non devono essere in alcun modo attillati altrimenti il segreto sarà subito evidente. Si trovano su Zalando i pantaloni color ciliegia di Anna Field con tasche a filetto posteriori e passanti per la cintura che è bene mettere per il motivo spiegato sopra. Il prezzo è di soli 32,99 euro.

Vanno benissimo anche gli abiti a camicia che andavano di moda lo scorso anno. Gaudì Fashion ha creato un abito azzurro leggerissimo a righe bianche (124,90 euro) con maniche a tre quarti. Completare il tutto con cintura in cuoio ed un sandalo coordinato.

Riguardo alle scarpe orientarsi su sneakers alte, tacchi e stivali cuissard sono valide alternative da sfruttare. No assolutamente a texani, stivali con altezza a metà polpaccio o comunque a quei modelli con cerniera (che poi magari nemmeno si chiude del tutto) creando l’effetto salsicciotto.

Per tornare indietro nel tempo ci si può togliere qualche anno con gli outfit giusti e per difetti del corpo reali, o ingigantiti dalla nostra mente, si può anzi si deve provare con gli outfit visti oggi. In ogni caso sperimentare aiuta sempre e ci rende più consapevoli della nostra bellezza.

Silvia Zanchi