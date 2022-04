Laura Chiatti è una delle attrici più amate e seguite degli ultimi anni. Ma vi ricordate com’era all’inizio della sua carriera? Bellissima!

L’attrice Laura Chiatti è una delle interpreti più richieste e famose in Italia, grazie alla sua naturale bellezza e al suo indiscutibile talento. Benché sia ancora giovane, la carriera di Laura è stato un vero tripudio di successi, fin dai suoi esordi nelle soap opera Un Posto al Sole e Incantesimo. Oggi la Chiatti è davvero splendida, ma vi ricordate com’era all’inizio della sua carriera? Una bellezza senza tempo!

Laura Chiatti è sicuramente una delle attrici più avvenenti e di talento della sua generazione. Nel corso della sua carriera ha lavorato molto sia al cinema che in televisione e molti la ricordano per le sue interpretazioni in film di successo come Ho voglia di te, Baaria e Io loro e Lara. Sono trascorsi diversi anni dai suoi esordi, ma chi di voi ricorda com’era a quel tempo? Possiamo dire che la sua bellezza è rimasta sempre la stessa (d’altronde, da giovanissima ha vinto anche un concorso di bellezza…)

Com’era Laura Chiatti a inizio carriera?

Fin dai suoi esordi in Un Posto al Sole e nel mitico Compagni di scuola, Laura Chiatti ha sempre potuto contare su una bellezza davvero fuori dal comune.

Pochi sanno che il suo primo approccio al mondo dello spettacolo è avvenuto quando era ancora molto giovane. Il suo sogno iniziale era quello di diventare una cantante. Ha infatti partecipato al programma condotto da Fiorello Karaoke, un vero e proprio cult degli anni 90. Successivamente, dopo aver vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, Laura ha iniziato a muovere i primi passi in televisione nelle fiction e nelle soap opera come Carabinieri, Incantesimo e Un Posto al Sole (a proposito, ricordate com’era Serena Autieri ai tempi di Un posto al sole?)

Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 2004, con il film Mai + come prima di Giacomo Campiotti. Da quel momento in poi, la Chiatti è sempre stata richiestissima in campo cinematografico per via della sua palese telegenia. Nel 2007 è stata protagonista, insieme a Riccardo Scamarcio, del teen drama Ho voglia di te, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Nello stesso anno è poi tornata in televisione con la miniserie Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, diretto da Marco Turco. Nel 2008 ha invece preso parte al film Il mattino ha l’oro in bocca, un film autobiografico che ha preso spunto dal libro di Marco Baldini sul gioco d’azzardo.

La consacrazione

L’anno seguente, il 2009, è stato un anno particolarmente fruttuoso per la Chiatti. L’abbiamo infatti vista in Baarìa, per la regia di Giuseppe Tornatore, ne Il caso dell’infedele Klara, nel film Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati e in Iago, diretto da Volfango De Biasi. Nel 2010 ha ottenuto il ruolo della protagonista nel film di Carlo Verdone Io, loro e Lara, ed è inoltre apparsa nel film Somewhere, della regista statunitense Sofia Coppola. Sempre nel 2010 ha doppiato il celebre personaggio di Rapunzel nel film Disney Rapunzel – L’intreccio della torre, in cui ha messo in luce anche le sue qualità di cantante.

Recentemente, Laura ha fatto molto discutere per la sua cospicua perdita di peso, dovuta a vari fattori da lei stessa spiegati durante un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Sposata con l’attore Marco Bocci, da cui ha avuto due splendidi bambini, Laura si è sempre detta molto felice della sua vita e determinata a godersi le gioie della maternità.