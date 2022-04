Gli accessori di Bershka più trendy del momento costano meno di € 20!

Gli accessori di Bershka sono di tendenza e costano meno di € 20! Ecco la guida di stile targata CheDonna che oggi vedrà come protagonista gli accessori da acquistare da Bershka che seguono le ultime tendenze e che siano low-cost!

Avete sempre pensato nei minimi dettagli al vostro outfit senza mai dare importanza agli accessori? E allora il vostro outfit non è mai stato al top! Perché gli accessori sono la ciliegina sulla torta di ogni nostro look, e senza questi non possiamo considerarci delle vere fashion lovers. Quindi, quali sono gli accessori del momento che proprio non possiamo farci sfuggire? Scopriamolo insieme!

Mai come quest’anno gli accessori hanno avuto così tanta importanza nel mondo della moda. Orecchini maxi, occhiali da sole colorati e borse doppie.

Questo è sicuramente avvenuto in seguito al trend di utilizzare outfit semplici e monocromatici, in cui l’accessorio aveva il ruolo di dare carattere all’intero total look.

Oggi vedremo proprio questo, ossia quali accessori bisognerà acquistare per rendere i nostri look perfetti! Siete pronte? Iniziamo!

Gli accessori di Bershka da acquistare a meno di € 20 sono questi: cappello basket, occhiale da sole trasparente, borsa a mezza luna e borsa shopping crochet!

Conosciamo tutti il brand Bershka, che fa parte della grande famiglia del fashion che comprende anche Zara e PULL&BEAR. Ciò che non sapete, però, è che da Bershka è possibile trovare le ultime tendenze in fatto di abbigliamento, e anche accessori, a prezzi molto competitivi!

Abbiamo selezionato solo per voi 4 tipologie di accessori acquistabili da Bershka low-cost che devono essere assolutamente nostri:

borsa crochet: una delle tendenze che vedremo molto spesso questa estate sarà il tessuto crochet, ossia la lavorazione all’uncinetto. Ancora meglio iniziare, ad esempio, in primavera con la borsa shopping bag crochet! Da Bershka a € 19,99.

una delle tendenze che vedremo molto spesso questa estate sarà il tessuto crochet, ossia la lavorazione all’uncinetto. Ancora meglio iniziare, ad esempio, in primavera con la borsa shopping bag crochet! Da Bershka a € 19,99. cappello basket: ottimo per un look sportivo e ginnico il cappello basket color azzurro polvere. Acquistabile da Bershka a € 9,99.

ottimo per un look sportivo e ginnico il cappello basket color azzurro polvere. Acquistabile da Bershka a € 9,99. borsa nodo : per le uscite con le amiche non può mancarti la borsa con manico con nodo a forma di mezza luna. Da acquistare su Bershka nel colore modo azzurro polvere, a € 17,99.

: per le uscite con le amiche non può mancarti la borsa con manico con nodo a forma di mezza luna. Da acquistare su Bershka nel colore modo azzurro polvere, a € 17,99. occhiali trasparenti: ultimi, ma non per importanza, sono gli occhiali trasparenti, acquistabili da Bershka a € 12,99. A proposito, ecco gli occhiali da sole del momento come quelli indossati da Bella Hadid!

Adesso sapete quali accessori non possono mancare nei vostri outfit primaverili! Non vi resta solo che creare un total look e divertirvi! Sarete perfette!