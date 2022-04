Come far tornare morbide le brioche con questo semplice trucco

Ideali per la colazione si possono consumare anche a merenda: ecco il trucco per far tornare morbide le brioche quando sono del giorno prima.

A colazione o merenda le brioche sono sempre ben accette. Un dolce che piace a tutta la famiglia e che viene consumato volentieri da grandi e piccini. Spesso però capita di acquistarne una quantità più abbondante di quanta non ne consumiamo.

E succede che restino lì per un giorno o a volte anche per due. Un vero peccato gettarle. Esiste però un trucco molto semplice che ci permette di recuperarle e far tornare morbide le brioche come il primo giorno.

Basterà avere in casa un ingrediente che difficilmente può mancare e ora vi spieghiamo il procedimento semplicissimo per far tornare fragranti e deliziose le brioche come se le avessimo appena acquistate.

Con questo trucco possiamo far tornare morbide le brioche

Al mattino chi rinuncia ad una calda e morbida brioche? A meno che non si sia a dieta, brioche e cappuccino è una delle colazioni preferite dalla maggior parte degli italiani. Farcite con la marmellata, la crema o la cioccolata, le brioche sono davvero un must della colazione.

Ma non solo, in tanti le consumano anche a merenda, magari con una tazza di tè o un succo di frutta. Insomma uno di quei dolci che non possono mai mancare e che tutti prima o poi acquistiamo o da consumare anche a casa.

Anzi, molti si cimentano anche nel prepararle a mano, qui puoi trovare alcune ricette: brioche francese soffice come una nuvola e cioccolatosa, ma anche un’alternativa veg: le brioche vegane e integrali con la marmellata di fragole.

Una cosa però è certa, quando le facciamo in casa, sicuramente ne facciamo una dose più grande di quella che effettivamente ne consumiamo il giorno stesso e allora succede che le brioche diventino secche. Un vero peccato.

Altre volte, capita che al bar o al forno ne compriamo un vassoio e non riusciamo a terminarle e allora vadano a finire al giorno dopo. Ma quando andiamo a consumarle ci accorgiamo, nostro malgrado, che le brioche sono diventate dure e secche, insomma poco piacevoli rispetto al giorno prima.

Come fare allora per far tornare morbide le brioche come appena sfornate? Intanto iniziamo con il dire che dobbiamo saper conservare in maniera adeguata le brioche. Semplicemente basterà tenerle nei sacchetti di carta dove ce le hanno vendute e se le abbiamo preparate in casa possiamo trasferirle nelle buste del pane.

Meglio poi tenerle lontane da fonti di calore ma anche dal frigorifero, a meno che non abbiamo farciture interne che possano deteriorarsi. Non solo, se prevediamo di non riuscire a consumare tutte le brioche un altro segreto è quello di congelarle negli appositi sacchetti gelo.

Poi quando le vogliamo consumare basterà metterle in forno e scaldarle direttamente da congelate. Non dimentichiamo che prima di congelarle dobbiamo essere certi che sia un prodotto fresco, e che a sua volta non sia già decongelato.

E ora veniamo al trucco per far tornare morbide le brioche come se fossero appena sfornate. Basterà avere on casa un ingrediente comune che difficilmente può mancare nelle nostre cucine e stiamo parlando del latte.

Quello che dobbiamo fare è inumidire le brioche con il latte, basteranno pochi secondi così da bagnarle in superficie. A questo punto le inforniamo per pochi minuti nel forno già ben caldo.

Basterà metterle a 180°C per 2-3 minuti, giusto il tempo di ridonare alle brioche la loro fragranza e morbidezza originale. Una volta trascorso il tempo le sforniamo e le decoriamo con una spolverata di zucchero a velo. Ed ora non resta che gustare le nostre brioche calde e morbide come appena fatte.