A Uomini e Donne la nuova tronista ha raccontato un terribile dramma da lei vissuto che ha scioccato tutti i presenti. Ecco di cosa si tratta.

Un nuovo colpo di scena a Uomini e Donne, il noto programma di dating condotto da Maria De Filippi, che anche quest’anno si sta avviando alla sua conclusione. La nuova tronista si è aperta su un dramma del suo passato che ha commosso e scioccato tutti i presenti e il pubblico a casa. Insomma, si può davvero dire che il suo esordio nella trasmissione non sia passato inosservato. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne è un programma che da sempre riserva molte sorprese e colpi di scena. Recentemente abbiamo assistito alla scelta finale di Valeria Cardone da parte di Matteo Ranieri, una decisione che ha fatto sollevare più di un sopracciglio. Tuttavia, la De Filippi non ha perso tempo e, benché il programma sia agli sgoccioli, ha presentato la nuova tronista che, pare, sappia perfettamente come catturare l’attenzione del pubblico.

Il dramma della tronista di Uomini e Donne

Stiamo parlando della giovane Veronica Rimondi, una ragazza di buona famiglia ma dal cuore semplice che si è sempre data da fare per trovare la sua strada nel mondo e ora lavora nel campo del marketing aziendale.

Nella clip di presentazione ha dichiarato di essere molto legata alla sua famiglia, tanto da lavorare con il padre nell’azienda da lui gestita. La nuova tronista di Uomini e Donne si è dichiarata single dal 2020 e vive da sola in un appartamento lasciatole dai genitori.

Nonostante la sua indiscutibile presenza scenica, Veronica non è particolarmente piaciuta al pubblico in studio (contrariamente a quest’altra nota e amatissima tronista). La giovane ferrarese, da poco laureata, è stata accusata di essere snob e “figlia di papà”, accuse da lei prontamente respinte con un messaggio sul web molto eloquente. Nel messaggio, Veronica ha ammesso di poter sembrare, a un primo sguardo, snob e altezzosa per via del suo modo di fare e di vestire, ma di essere in realtà tutto il contrario. “Non è tutto oro ciò che luccica”, ha asserito la tronista.

A intenerire i cuori degli spettatori è stato però il racconto della ragazza di un trauma da lei vissuto qualche tempo fa. La giovane ha infatti perso suo zio lo scorso novembre, poco prima della sua laurea. Una persona molto importante per lei, la cui perdita è stata devastante. “Lui è stato come un secondo padre e un migliore amico per me, mi aspettavo di averlo come sempre al mio fianco in quel giorno”, ha raccontato tristemente Veronica, che ha ammesso, però, di averlo sentito vicino per tutta la discussione della tesi. “Gli ho dedicato la mia tesi di laurea e ho la certezza che è estremamente fiero di me”, ha aggiunto.

Non si tratta, a ogni modo, del primo dramma raccontato nello studio di Uomini e Donne. Ricordate questa confessione che l’anno scorso ha commosso tutti? Un racconto davvero commovente, ma, d’altronde, si sa: quando c’è di mezzo Maria De Filippi le lacrime e i momenti emozionati sono sempre dietro l’angolo!