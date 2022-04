Ami i jeans a campana? Allora non dovrai commettere questi errori di stile!

Ami i jeans a campana incondizionatamente? E allora non dovrai commettere per nessuna ragione questi imperdonabili errori di stile! Ecco la guida di stile targata CheDonna che oggi ti spiegherà come evitare di sbagliare con i jeans a campana!

Ogni epoca ha un proprio capo d’abbigliamento che ha caratterizzato quei determinati anni. Pensiamo agli anni ’30 con gli abiti dritti fino al ginocchio con frange, piume e brillantini in perfetto stile Charleston. Negli anni ’60 spopolava la minigonna, da indossare con gli stivaletti ankle boots con platform e tacco alto. Gli anni ’70 invece sono stati caratterizzati da loro, i jeans a campana! Sappiamo anche che la moda è “circolare”, quindi tutti i capi che sono stati portavoce di tendenze sono rinati sotto forma di nuove tendenze in momenti differenti. Però, mie care fashion lovers, rinascono i capi di abbigliamento, non le mode! Quindi se amiate i jeans a campana non potete assolutamente indossarli in stile anni ’70! E allora come fare?

Ci ritroviamo nell’anno 2022 e mai come adesso il mondo del fashion è costituito da capi del passato: abbiamo i pantaloni a vita bassa degli anni 2000, i mini abiti dritti come si portavano negli anni ’60, i giubbini varsity degli anni ’90, e i jeans a campana degli anni ’70.

Ma non lasciatevi ingannare, perché nonostante possiamo utilizzare questi capi d’abbigliamento è decisamente OUT utilizzare anche le tendenze del passato. Quindi ogni capo che una volta è stato portavoce di una tendenza nel 2022 sarà portavoce di un’altra tendenza, più contemporanea che rispecchi lo stile di vita di chi lo indossa.

Prendiamo ad esempio il jeans a campana, amato da tantissime. Come indossarlo correttamente per essere al passo con le tendenze? Sicuramente evitando questi errori di stile!

I jeans a campana e gli errori di stile che non puoi commettere: mai e poi mai con il gilet con le frange!

Iniziamo con una precisazione: il jeans a campana è quel particolare tipo di jeans, che può essere anche pantalone, che presenta generalmente una vita alta aderente, gamba aderente e campana larga a partire dal ginocchio fino a coprire la scarpa. Ma come indossarlo?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo gli errori di stile da non commettere con i jeans a campana:

mai con le frange: molte di noi amano incondizionatamente gli anni ’70, ma dobbiamo capire che viviamo nel 2022, e il mondo del fashion è talmente vasto che utilizzare tendenze troppo rilegate al passato può farci risultare fuori moda. Quindi si al jeans a campana, assolutamente no a gilet o giubbino con frange.

evitiamo le fantasie anni '70: le camicie con fantasie optical sono tornate alla ribalta, ma evitiamo di utilizzarle con il jeans a campana, per non rischiare di indossare un look vintage.

no ai camperos: anche lo stivale camperos è tornato alla ribalta, ma per la stessa ragione degli abbinamenti precedenti evitiamo di indossarlo con il jeans a campana, per non rischiare di cadere nello stile country. Va bene il jeans a campana con uno stivaletto con tacco basso, blusa semplice e giacca blazer. A proposito, i blazer di Zara sotto i € 50 da non perdere in saldo sono questi!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come evitare gli errori di stile con i jeans a campana!

Alla prossima guida di stile! Il divertimento è assicurato!