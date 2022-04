Andrea torna all’attacco: il post sui social che ignora tutte le regole

By

Il Principe Andrea è approdato su Instagram (non il suo) per tornare alla ribalta, ma l’intervento è un disastro, di nuovo.

Come ormai è noto, il Principe Andrea Duca di York è stato privato di tutti i suoi incarichi onorifici. Inoltre è stato privato del titolo di Sua Altezza Reale e gli è stato “educatamente” chiesto non farsi mai più vedere in pubblico con la Famiglia Reale.

Tutto nasce ovviamente dal gravissimo scandalo sessuale che ha coinvolto Andrea negli ultimi due anni. Il Principe infatti è stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne e, per non rischiare che fosse trascinato in un tribunale americano durante l’anno del Giubileo della Regina, la Famiglia Reale lo ha praticamente costretto a patteggiare e pagare un rimborso di 12 milioni di Euro.

Mentre Andrea subiva l’umiliazione totale in famiglia, il popolo britannico ha protestato in ogni modo contro di lui. Alcuni cittadini hanno chiesto addirittura di cambiare il nome di una strada a lui intitolata perché non volevano più scrivere nel loro indirizzo il nome di un sospetto stupratore.

Solo due donne sembrano avere ancora un debole per Andrea e sono coloro che non lo hanno mai abbandonato nel corso di tutta la vita. La prima, ovviamente, è la Regina Elisabetta, mentre la seconda è l’ex moglie del Principe Sarah Ferguson.

Entrambe, anche se in modo molto differente, stanno lavorando duramente per ristabilire la reputazione di Andrea. E le cose non stanno andando affatto bene.

Ecco la dimostrazione per cui il Principe Andrea non dovrebbe usare Instagram ( e tutti gli altri social)

Come si sa, i membri della Famiglia Reale Britannica non possono utilizzare direttamente i propri social. A curare i loro profili sono degli specialisti assunti proprio a questo scopo. Ci sono poi persone a cui è addirittura proibito il possesso di profili social personali, e una è proprio il Principe Andrea. Che però se ne frega.

In un mondo sempre più social, i working royals hanno cominciato a utilizzare Instagram in maniera molto più intensa di prima. William e Kate per esempio sono diventati dei veri e propri influencer reali.

Questo significa che per “cancellare” un membro della Famiglia Reale dalla vita pubblica è strettamente necessario proibirgli di comparire su ogni social network del mondo.

Come si può facilmente immaginare, quindi, Andrea non ha più un profilo social e il suo staff non gli consente di pubblicare nulla su alcuna piattaforma.

Queste regole così stringenti, però, non valgono per tutto il resto della famiglia York, cioè Sarah Ferguson, Eugenia e Beatrice di York.

Le due principesse infatti non sono working royals, cioè fanno parte della famiglia reale ma non hanno il diritto di rappresentare la Regina. Per questo motivo conducono una vita perfettamente normale e curano personalmente i propri profili, esattamente come fa Fergie.

Proprio Sarah Ferguson ha permesso al Principe di aggirare il veto imposto da Buckingham Palace e ha deciso di pubblicare le memorie di Andrea nell’anniversario della Guerra della Falkland.

Quella guerra fu un’operazione militare che si svolse in Argentina per volontà del Primo Ministro Margaret Tatcher. All’epoca Andrea era un valido pilota di elicotteri e prese parte alle operazioni militari, rimanendo anche ferito.

Per riabilitare la figura dell’ex marito (per il quale Sarah è sempre stata pronta a fare di tutto) Sarah non ha solo accettato di far comparire sul suo profilo le parole scritte di suo pugno da Andrea. L’ex Duchessa ha anche accettato che alla fine del testo ci fosse la firma di Andrea con la sigla HRH, cioè “His Royal Higness”, Sua Altezza Reale.

Come già detto, Andrea non ha più diritto a quel titolo e si può facilmente immaginare quanto tutta l’operazione abbia fatto infuriare lo staff della Regina. Andrea e Sarah sono stati costretti prima a cancellare la sigla HRH, poi a far sparire i post.

Rimane solo da chiedersi perché Andrea si è sentito così fiducioso nell’andare contro la volontà di sua madre con la speranza di farla franca. La risposta è semplicissima: Andrea è ancora il cocco di Elisabetta. E anche se ammetterlo fa male, la Regina fa tutto quello che vuole lui facendo infuriare tutti gli altri, figli e nipoti compresi.

