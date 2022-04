Il trucco da rubare alle ragazzine per labbra subito più grandi anche a 50!

By

Oggi tutte le ragazze hanno labbra gonfie e voluminose: tutto merito della natura o si possono avere labbra più grandi anche a 50 anni?

La risposta è che la scienza cosmetica ha fatto passi da giganti negli ultimi anni e, grazie ai prodotti più moderni e alle nuove tecniche di make up, avere le labbra più grandi anche a 50 anni non è affatto un miraggio.

Partiamo dalla tecnica più costosa e meno pratica in assoluto: il filler. Le cosiddette “punturine”, ampiamente utilizzate dalle donne di spettacolo, riempiono le labbra modificandone addirittura la forma.

Queste iniezioni non sono eccessivamente invasive e non sono un intervento chirurgico definitivo, tanto che è necessario ripeterle periodicamente per mantenerne stabile l’effetto.

Ovviamente si tratta di un rimedio di alto livello, che implica non soltanto la volontà di cambiare il proprio aspetto in maniera radicale, ma anche una forte disponibilità economica.

Dal momento che non sono molte le donne comuni che possano concedersi una “punturina” ogni tanto, è meglio prendere in considerazione tutti i metodi economici e alla nostra portata per sentirci più giovani e più belle un po’ ogni giorno.

Labbra più grandi a 50 anni: il make up e i prodotti “miracolosi” usati dalle giovanissime

Quando desideriamo avere labbra più grandi, polpose e voluminose dopo una certa età, dobbiamo prestare la massima attenzione a non esagerare. Se lo facessimo, infatti, otterremmo un effetto sgradevole. Ingrandirle va bene, ma le labbra devono rimanere morbide e naturali.

Chi ha una buona dimestichezza con i cosmetici può sperimentare una delle tecniche più in voga tra le influencer più famose di questo periodo: l’overline.

Si tratta di un trucco labbra sfoggiato spessissimo anche da Chiara Ferragni, e che consiste nell’ingrandire le labbra lungo tutto il loro contorno.

Questo consente di guadagnare molti millimetri di estensione che faranno apparire le labbra più grandi e carnose in pochissimi minuti.

Il segreto di un make up perefetto consiste nella scelta dei colori giusti. Il rossetto dev’essere un nude perfettamente in armonia con il colore naturale delle labbra, mentre la matita dev’essere leggermente più scura.

In questo articolo ti abbiamo spiegato come realizzare un perfetto trucco overline a 50 anni: anche se non sei una vera esperta di make up scoprirai che realizzarlo è molto più semplice di quanto si pensi.

Com’è facile immaginare però il make up non è una soluzione praticissima, soprattutto perché richiede molto tempo per essere eseguito correttamente.

Inoltre, il problema delle labbra troppo sottili tende a persistere quando non siamo truccate. Ci sono soluzioni di altro tipo? Assolutamente sì.

Di recente sono state formulate e messe in commercio delle creme antirughe effetto filler, perfette da utilizzare sulle labbra.

Queste creme puntano a rimpolpare le labbra aumentando moltissimo la loro capacità di idratazione. Le creme filler “insegnano” alle labbra come assorbire più acqua possibile, quindi favoriscono la distensione delle rughe e ci aiutano a mantenere nel tempo la forma originale delle nostre labbra.

E se invece volessimo ottenere un effetto evidente, in pochissimi istanti e senza sforzo? In questo caso è il momento di scoprire uno dei segreti di bellezza delle giovanissime: il lip plumper.

Si tratta di un prodotto che, per consistenza, tipologia, facilità e tecnica di applicazione, è del tutto identico a un lucidalabbra. Il lip plumper però contiene ingredienti leggermente irritanti che inducono le labbra a gonfiarsi per alcune ore in maniera controllata.

Tra i più famosi ingredienti irritanti di origine naturale ci sono il veleno di vipera e il veleno d’api. Questi prodotti contengono delle piccolissime quantità di tali veleni e permettono di ottenere un rigonfiamento totalmente naturale delle labbra, non troppo diverso da quello che si ottiene con la chirurgia estetica o con i filler.

Si tratta di un prodotto perfetto per quando non vogliamo indossare un trucco labbra appariscente. Anziché optare per l’applicazione di correttori, rossetti, linee labbra e altri prodotti colorati, basterà un po’ di lip plumper e un balsamo labbra.

In questo modo le labbra saranno naturalmente turgide, morbide e idratate come quelle che avevamo da giovani, e tutto in pochissimi secondi!

L’unico “effetto indesiderato”? Un leggero pizzicore che durerà pochi minuti e che sparirà poco dopo l’applicazione. Quel pizzicore sulle labbra indica che il prodotto sta funzionando e che i tessuti della pelle stanno reagendo come dovrebbero, quinti è tutto perfettamente nella norma.