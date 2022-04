Isola dei Famosi, colpo di scena prima della diretta: il pubblico cambia le sorti del gioco

All’Isola dei Famosi, poco prima della diretta con Ilary Blasi, arriva il nuovo colpo di scena che cambia le sorti del gioco. Questa volta a servire il tutto è stato il pubblico della rete, ecco per quale motivo.

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con il primo appuntamento di questa settimana. Come sempre Ilary Blasi è pronta ad accogliere i suoi fedeli telespettatori, aggiornandoli su quanto sta accadendo in Honduras dove le dinamiche non sembrano affatto mancare nonostante quest’avventura sia iniziata da meno di un mese.

Senza sosta, infatti, ci sono le nomination e in lizza per l’eventuale eliminazione ci sono ben 3 coppie. A contendersi la permanenza all’interno del programma sono Jeremias e Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo e Marco Cuculo e il rapper Blind con Roberta Morise. Chi di loro però questa sera riuscirà ad avere la maglio?

Per attendere il responso non ci resta che attendere la diretta di questa sera, ma la curiosità è troppa così abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere la loro preferenza a riguardo e come al solito il pubblico ha cambiato le sorti del gioco fornendoci un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Sondaggio televoto Isola dei Famosi: il pubblico serve il colpo di scena

I nostri lettori hanno fornito un vero e proprio colpo di scena in merito al risultato a cui potremmo assistere questa sera, ma prima di scoprire quali coppie hanno premiato e quali no, dobbiamo fare alcune dovute precisazioni. La prima è che questo sondaggio sul televoto dell’Isola dei Famosi non vuole in alcun modo influenzare il giudizio degli utenti della rete in merito ai personaggi o programmi trattati. Il tutto è nato soltanto per intrattenerli e nient’altro.

Le varie posizioni, tra l’altro, sono state stilate attraverso una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articoli trovate anche le relative percentuali. In modo tale da poter vedere il tutto nella massima trasparenza, ma vediamo subito i risultati.

All’ultimo posto, e di conseguenza a rischio eliminazione, sono i nostri lettori c’è la coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cuculo. Nonostante i naufraghi ritengano che siano tra le coppie più forti del programma, i due si sono piazzati all’ultimo posto ottenendo il minor numero di preferenze.

Lo stesso discorso vale per Gustavo e Jeremias Rodriguez, che non hanno ottenuto la maggior parte delle preferenze degli utenti del web che hanno riversato la maggior parte dei voti positivi alla coppia formata da Roberta Morise e Blind. I due sono stati guardati un po’ con sospetto dagli altri naufraghi, ma sembrerebbero essere ben visti dai nostri lettori che hanno voluto premiarli in questo modo. Chissà se questa sera Ilary Blasi, che ha stregato tutti con i suoi look, leggerà il medesimo risultato.