Labbra più definite dopo i 50 anni: la tecnica di make up da imparare subito

Il trucco per avere labbra più definite e polpose a 50 anni senza ricorrere alle punturine? Basta prendere esempio dalle giovanissime!

Una volta compiuti i nostri primi 40 anni siamo un po’ restie a seguire le tendenze di make up. Spesso pensiamo semplicemente che ci renderemmo ridicole, in altri casi siamo molto legate al nostro make up classico, che non ci ha mai tradite. Non sempre però è la scelta giusta.

Alcune tecniche di make up che in un certo periodo vanno per la maggiore, infatti, possono essere applicate ma soprattutto adattate alle esigenze delle donne più adulte. Questo non significa affatto “scimmiottare” le ragazze più giovani, solo rimanere al passo con i tempi e sfruttare i piccoli segreti di make up che ultimamente spuntano come funghi!

Una delle tendenze del make up labbra che sta letteralmente spopolando e che bisognerebbe davvero prendere in considerazione è il trucco labbra overline. Ecco come si fa ma, soprattutto, perché è l’ideale per chi ha già compiuto 50 anni!

Trucco labbra overline per labbra più definite, anche a 50 anni

Come dice il nome, il trucco labbra overline si basa sulla realizzazione di una linea di contorno labbra che va oltre il loro contorno naturale.

Si tratta di un trucco utilizzatissimo per simulare gli effetti del filler labbra, cioè di quei “ritocchini” chirurgici che permettono di avere labbra più piene e polpose.

Il trucco labbra overline può essere realizzato:

su tutta la bocca, in maniera da farne aumentare le dimensioni da ogni lato

in maniera da farne aumentare le dimensioni da ogni lato solo lungo il labbro superiore per “riequilibrare” la forma delle labbra quando il labbro inferiore è molto spesso rispetto a quello superiore

per “riequilibrare” la forma delle labbra quando il labbro inferiore è molto spesso rispetto a quello superiore solo lungo il labbro inferiore quando si vuole ottenere un effetto più simile all’ideale estetico del momento, che predilige chi ha il labbro inferiore piuttosto prominente e di grandi dimensioni

quando si vuole ottenere un effetto più simile all’ideale estetico del momento, che predilige chi ha il labbro inferiore piuttosto prominente e di grandi dimensioni solo ai lati della bocca per rendere più lunghe le bocche troppo piccole, che risultano un po’ sproporzionate rispetto al resto del viso.

Perché questo modo di truccare le labbra è perfetto dopo i 50 anni? Il motivo sta nel fatto che dai 40 anni in poi le labbra tendono a diventare più sottili. Il nostro corpo comincia infatti a produrre meno collagene e si ha l’impressione che la pelle del viso “si svuoti”. Per porre rimedio a questo problema si può ricorrere alle cosiddette “punturine” oppure alle più economiche (e meno invasive) creme labbra effetto filler, di cui abbiamo già parlato.

Una diretta conseguenza di questo stato di cose è che a 50 anni le labbra non sono più definite come quando avevamo 20 o 30 anni. Puntare un un make up che enfatizza la linea di contorno e aumenta le dimensioni della bocca è quindi una scelta molto intelligente.

Come si realizza un trucco labbra overline perfetto a 50 anni

Le basi del trucco overline sono semplicissime ma è necessario prestare ad esse la massima attenzione.

Innanzitutto è necessario puntare a un effetto naturale, quindi scegliere rossetto e matita dai toni nude che si adattino meglio al colore naturale delle nostre labbra.

Bisogna specificare però che la matita labbra dovrà essere leggermente più scura del rossetto e quindi delle labbra naturali. Questo perché il suo compito sarà scrivere all’esterno delle labbra (quindi direttamente sulla pelle del viso) ottenendo però lo stesso colore dell’interno delle labbra.

Se le labbra sono piuttosto secche e sottili (come accade spesso quando la pelle diventa matura) sarà fondamentale rendere le labbra omogenee e morbide eseguendo uno scrub e prendendo ogni precauzione per evitare “l’effetto codice a barre” che segna le labbra con profonde fessure verticali.

Sarà poi fondamentale utilizzare una crema idratante (meglio ancora se le già citate a effetto filler) e applicare il primer labbra per Ottenere una texture ancora più omogenea e liscia.

Il consiglio è di attuare l’intera beauty routine, dallo scrub al primer sia sulle labbra sia sul contorno labbra: in questo modo sarà più semplice tracciare una linea di contorno precisa e omogenea.

L’importanza di una linea simmetrica

Si può dire che il trucco overline sia una sorta di trucco correttivo con cui si va a minimizzare piccoli difetti e disarmonie delle labbra. Perché risulti assolutamente perfetto sarà necessario realizzare una linea labbra assolutamente simmetrica, che segua la forma naturale correggendone allo stesso tempo imperfezioni e irregolarità.

Per ottenere un buon effetto l’importante è partire tracciando l’arco di cupido (cioè la V al centro del labbro superiore), quindi tracciare la linea al centro del labbro inferiore, quindi partire dagli angoli e tracciare le linee di congiunzione.

Per un effetto over line molto naturale sarà necessario far sporgere la linea labbra solo di uno o due millimetri oltre il contorno naturale.

Se la linea dovesse sporgere di più il look sarà più posticcio e esagerato, un “effetto mascherone” da evitare assolutamente!

Dopo aver tracciato il contorno si dovrà riempire le labbra utilizzando un rossetto dalla texture cremosa, evitando se possibile quelli a lunga tenuta che seccano molto le labbra.

Per ottenere un effetto più duraturo il consiglio è di utilizzare una tinta labbra ma non dimenticare mai di terminare e sigillare il make up con una passata di lip balm per mantenere le labbra morbide e lucide (facendole anche apparire più grandi!)