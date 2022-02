Labbra sottili e prime rughe? È il momento di provare le creme effetto filler

Tra i rimedi per le prime rughe labbra ci sono punturine e make up, ma le creme filler possono fare veri miracoli! Ecco cosa c’è da sapere

Le prime rughe cominciano a comparire sul viso delle donne intorno ai 40 anni, anche secondo gli esperti si può cominciare a considerare la pelle matura intorno ai 35 anni.

Le zone in cui le rughe si formano prima e in maniera più evidente sono quelle in cui i continui movimenti del viso fanno piegare la pelle su se stessa. Nel momento in cui l’epidermide comincia a perdere elasticità non è più in grado di tornare alla posizione originale e finisce per rimanere segnata.

Le labbra e il contorno labbra sono zone critiche da questo punto di vista. A causa dei continui movimenti, infatti, la pelle di questa zona è sottoposta a forti sollecitazioni. Come tutto il resto della pelle del viso, inoltre, quella che ricopre le labbra e le zone circostanti è esposta allo stress causato dagli agenti atmosferici.

Tra i 40 e i 50 anni inoltre cominciano a diventare più evidenti le fessurizzazioni verticali delle labbra e le piccole rughe agli angoli della bocca. Questi segni finiscono per dare al sorriso un’espressione stanca e affaticata, inoltre le labbra diventano progressivamente più sottili.

Molte persone, soprattutto appartenenti al mondo dello spettacolo, ricorrono a filler sottocutanei, le classiche “punturine” con cui è possibile rimpolpare le labbra e definire nuovamente la loro forma.

E chi non ha intenzione di ricorrere alla chirurgia?

I rimedi per le rughe labbra che fanno a meno della chirurgia

Avere labbra spesse, gonfie e polpose, è uno degli obiettivi di bellezza delle donne di tutte le età. Per questo motivo in anni recenti sono nati prodotti cosmetici in grado di rimpolpare e gonfiare le labbra in maniera da farle apparire più giovani e levigate.

Si tratta principalmente di lip plumper, prodotti che vengono applicati esattamente come si fa con rossetti e lucidalabbra ma che sono in grado di cambiare leggermente la forma e la consistenza delle labbra.

LEGGI ANCHE -> Lip Plumper: il segreto per labbra volumizzate all’istante!

Naturalmente questi prodotti non sono formulati per essere assorbiti in profondità dalla pelle e dai tessuti sottostanti. Per questo motivo la loro azione è molto superficiale e, quindi, i loro effetti sono di breve durata.

Per gli stessi motivi questi prodotti di bellezza non hanno alcuna azione antirughe. Questo significa che non sono in grado di restituire alla pelle la sua elasticità e la sua naturale tensione superficiale.

Il motivo per cui le labbra si seccano così facilmente è che, in questa zona, la pelle del viso è estremamente sottile ed è inoltre sprovvista di ghiandole sudoripare e sebacee. Questo significa, in pratica, che la pelle di questa zona non è in grado di secernere le sostanze emollienti naturali “previste” dal nostro corpo.

Per questo il modo migliore per rimpolpare le labbra e migliorare a lungo la grana e lo spessore della pelle, è utilizzare una crema labbra effetto filler.

È sicuramente tra i rimedi più efficaci per le rughe labbra sul lungo periodo, anche se è bene specificare che non può competere con le iniezioni intradermiche di filler.

Queste creme sono per lo più a base di acido ialuronico e vengono assorbite dall’epidermide come una normale crema idratante. Riescono quindi a nutrire e idratare la pelle più in profondità di qualsiasi prodotto cosmetico, ma il loro effetto è comunque di durata limitata.

Quali sono gli effetti di una crema labbra effetto filler?

Tra le note assolutamente positive di questi prodotti c’è la capacità di generare un effetto assolutamente naturale.

Il contorno labbra apparirà immediatamente più definito e più evidente, ma la sua forma non risulterà alterata. Nessun “effetto canotto” dietro l’angolo!

Per quanto riguarda invece lo spessore delle labbra, anche in questo caso i miglioramenti saranno percettibili ma l’effetto complessivo sarà molto naturale.

Il consiglio è di applicare sempre queste creme anche nella zona degli angoli della bocca, in maniera che fungano da antirughe e mitighino il classico problema del “codice a barre”. Si indica così quell’insieme di rughette verticali e parallele che appesantiscono i lati della bocca.

Quando applicare le creme filler per le labbra?

Il momento migliore per applicare le creme filler è poco prima di procedere al make up della labbra. In questo modo si darà alla pelle il tempo necessario ad assorbire tutti i principi attivi e si avrà anche la certezza che gli effetti della crema durino per diverse ore dopo il make up.

Una buona alternativa è usare queste creme come creme giorno, da applicare al mattino per avere subito labbra più distese e meno segnate.