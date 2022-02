GF Vip, colpito ed affondato: il gieffino smascherato è con le spalle al muro

Il GF Vip è pronto a comunicare il nome del nuovo eliminato e il gieffino, dopo il doppio gioco fatto in puntata, è stato smascherato. Sarà lui ad abbandonare la casa più spiata d’Italia?

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e questa sera i colpi di scena saranno la parola chiave di questa puntata. Primo elemento tra tutti è il verdetto del televoto. Questa sera infatti Alfonso Signorini chiuderà il televoto che vede protagonisti ben tre uomini della casa: Kabir Bedi, Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Uno tra loro dovrà terminare la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ma chi sarà lo sfornato?

Come vi abbiamo anticipato, il risultato verrà comunicare tra qualche ora su canale 5, ma noi siamo troppo curiosi di scoprire il risultato per attendere la diretta di questa sera. Così sui nostri canali social abbiamo lanciato un sondaggio per scoprire chi tra i vipponi potrebbe dire addio al programma. I risultati non si sono fatti mancare ed ecco chi è l’eliminato al GF Vip secondo i nostri lettori.

Televoto GF Vip: chi abbandonerà la casa più spiata d’Italia?

Prima di rivelarvi il risultato del sondaggio sul televoto del Grande Fratello Vip, è bene fare alcune precisazioni. La prima è che questo sondaggio nasce con l’unisco scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio. Inoltre, le varie posizioni sono state stilate in base ad una media dei voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali.

Detto questo, vediamo subito chi dovrebbe abbandonare il programma secondo i nostri lettori e chi invece dovrebbe proseguire con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

All’ultimo posto troviamo il nuovo arrivato Gianluca Costantino che ha totalizzato il numero più basso di preferenze. Molto probabilmente il suo voltare alle spalle al compagno di avventura Antonio non è stato affatto apprezzato dal pubblico del piccolo schermo che sembra viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda dei concorrenti di Alfonso Signorini.

I vipponi, infatti, si aspettavano una sorta di alleanza tra i due, considerato che sono entrati insieme e che durante il corso di giorni precedenti alla nomination sono apparsi molto affiatati, ma durante la puntata è arrivato il colpo di scena: Gianluca ha votato Antonio, ma ora il pubblico potrebbe votare lui.

Al secondo posto, con voti molto più alti rispetto alla precedente posizione, troviamo proprio Antonio Medugno che sembrerebbe aver raccolto numerosi consensi da parte del pubblico del piccolo schermo e se il televoto dovesse trovare lo stesso risultato del nostro sondaggio, varrebbe a dire la “salvezza” per il giovane concorrente.

Primo tra i preferiti, invece, risulta essere ancora una volta Kabir Bedi, che grazie alla sua calma ed educazione è riuscito a conquistare proprio tutti.

