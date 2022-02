Niente figli per William e Kate subito dopo le nozze: il motivo era terribile!

Il primo figlio di William e Kate non è arrivato nei tempi “normali”. Ecco perché a Kate furono imposti determinati tempi.

La vita dei membri della famiglia reale d’Inghilterra è regolata da moltissime norme, consuetudini, leggi scritte e non scritte. Per questo motivo la vita dei reali è molto meno semplice e molto meno “da sogno” di come potrebbe apparire dall’esterno.

Un esempio lampante è stata la gestione della vita matrimoniale del Principe William nel corso del primo anno del suo matrimonio.

Le nozze di William e Kate vennero celebrate il 29 Aprile del 2011 e, ai tempi, costituirono uno degli eventi mediatici più seguiti del mondo.

William e Kate si conoscevano benissimo al momento delle nozze. I Duchi di Cambridge, infatti, hanno frequentato lo stesso College, hanno anche condiviso lo stesso appartamento in uno studentato e hanno frequentato gli stessi amici per oltre 10 anni.

I due avevano le idee molto chiare anche sul tipo di famiglia che avrebbero voluto costruire negli anni.

Sia William sia Kate avevano il desiderio di mettere su una famiglia affiatata e numerosa.

Dal momento che i Duchi avevano fatto numerose dichiarazioni in merito al loro desiderio di avere tanti figli, tutti si aspettavano che il primo bambino sarebbe arrivato nel primo anno di matrimonio.

Le cose però non andarono così ma la cosa non dipese dalla diretta volontà di William e Kate.

Chi stabilì che il primo figlio di William e Kate non sarebbe arrivato subito?

Il Principe William è secondo in linea di successione. Questo significa che, nel momento in cui l’attuale Principe di Galles, cioè Carlo, diventerà Re d’Inghilterra, William diventerà Principe di Galles. Alla morte di Carlo, il trono passerà a William.

Uno dei compiti principali di William e Kate consisteva quindi nel dare alla Corona almeno un erede. Secondo la consuetudine della Famiglia Reale, il primo figlio avrebbe dovuto arrivare nel corso del primo anno di matrimonio.

Questa consuetudine venne rispettata, ad esempio, nel caso della nascita di Carlo.

Come tutti sanno però il Principe George, primo figlio di William e Kate, non nacque nel 2012. George nacque il 22 Luglio 2013, quindi ben due anni e diversi mesi dopo le nozze dei genitori.

Molti penserebbero a una semplice casualità, oppure all’ipotesi che la giovane coppia abbia avuto un problema di concepimento. All’interno della Famiglia Reale invece le cose non sono mai così semplici.

Nel 2012, infatti, ricorreva l’importante celebrazione del Giubileo di Diamante della Regina Elisabetta, che segnò i 60 anni della Regina sul trono del Regno Unito.

Il Giubileo di un sovrano viene celebrato periodicamente per celebrare i grandi traguardi di un sovrano regnante, quindi può essere considerato uno degli eventi più importanti di una Monarchia.

Secondo alcune fonti accreditate, a William e Kate fu imposto di non concepire figli fino a che gli eventi legati al Giubileo di Diamanate non si fossero esauriti.

In questo modo l’attenzione del popolo britannico e dei media non sarebbe stata distolta dalle celebrazione della Regina per riportare la notizia. In effetti questa teoria troverebbe conferma nella data di nascita di George, concepito a Novembre del 2012, quindi quando i festeggiamenti (che si sono tenuti a Giugno) erano terminati da tempo.

Se le cose andarono davvero così si trattò sicuramente di un’imposizione pesante per una giovane coppia che non vedeva l’ora di cominciare una vita insieme.

William e Kate sono famosi però per aver abbracciato completamente il proprio ruolo di eredi della monarchia inglese. Hanno imparato a fondo la lezione della Regina e dimostrano di riuscire sempre ad adattarsi a ogni compito con serenità e naturalezza, anche quando le richieste della Corona possono sembrare terribilmente insensibili, come in questo caso.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!