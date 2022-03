William e Kate sono i veri influencer tra i Royals, altro che Harry e Meghan

Durante il loro viaggio nei Caraibi, William e Kate stanno dimostrando di essere dei veri influencer: lo dicono i numeri.

Il paragone è offensivo? Assolutamente no! Il paragone con tutti coloro che lavorano attraverso i social in qualità di influencer serve a capire perfettamente cos’è diventata (e cosa sarà in futuro) la Monarchia Britannica.

Alla lettera, la parola “influencer” significa “persona in grado di avere un’influenza sugli altri”.

Quando si utilizza questa parola in ambito esclusivamente commerciale, l’influenza delle persone famose, in particolare delle persone che lavorano come testimonial, viene utilizzata per convincere le persone comprare determinate cose.

Il lavoro degli influencer funziona attraverso il meccanismo dell’emulazione. Significa in pratica che non c’è nemmeno bisogno che un influencer faccia il nome di questo o di quel prodotto. Basta che i suoi follower vedano quello che sta facendo, quello che indossa o il posto in cui si trova e tutti vorranno imitarlo.

La Famiglia Reale segue esattamente questo meccanismo. Utilizza la fama dei propri membri per influenzare il comportamento delle persone, spesso attraverso l’emulazione. Non è un caso infatti se ciò che indossa Kate Middleton diventa spesso un best seller del momento!

Ovviamente però, nel caso dei Royals, non si tratta di vendere abiti, borse o gioielli. I Royals usano la loro influenza per far riflettere le persone su argomenti importanti per la società.

Eppure, anche quando non vogliono, si ritrovano a muovere l’economia internazionale. Ecco cos’è successo nei Caraibi!

William e Kate: influencer involontari mentre fanno immersioni

Quando William e Kate vanno in visita ufficiale nei luoghi più importanti del Regno Unito e del Commonwealth, spesso vengono coinvolti in attività sportive. Il motivo è che la coppia è appassionatissima di sport e, come se non bastasse, adora la competizione.

Conoscendo il carattere avventuroso dei Duchi di Cambridge (che si stanno godendo un lungo viaggio senza figli al seguito!) in Belize è stata organizzata per loro un’esperienza indimenticabile.

William e Kate infatti si sono immersi con l’equipaggiamento da sub per andare a esplorare la barriera corallina del Belize, famosissima in tutto il mondo.

William e Kate hanno dimostrato di essere perfettamente a proprio agio anche sott’acqua e hanno fatto amicizia con le vare creature marine e hanno familiarizzato con la barriera corallina.

Tutto qui? Beh, non esattamente. Il video che i Duchi di Cambridge hanno pubblicato sul loro profilo ufficiale di Instagram, infatti, parla dell’importanza ambientale della barriera corallina ma anche di tutti gli sforzi compiuti dal Belize per la sua salvaguardia.

Quello che però nessuno si aspettava è che negli ultimi affari le persone di tutto il mondo hanno cominciato a cercare su Internet informazioni sulle immersioni subacquee in Belize, ma non solo!

Nel giro di pochissimi giorni le ricerche su Google sono diventate otto volte più numerose e moltissime persone hanno prenotato delle escursioni subacquee o dei corsi.

Quello che fa sorridere è che William e Kate hanno ottenuto questo risultato apparentemente senza sforzo, semplicemente essendo se stessi. Harry e Meghan, che hanno stretto contratti di milioni di Euro con varie società multinazionali, stanno invece facendo molta fatica. Sembra addirittura che siano stati “bacchettati” da Spotify per il fatto di non aver prodotto nulla di significativo per il loro podcast.

