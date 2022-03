La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è appena cominciata ed è già un fiume in piena di emozioni. A raccontare il suo terribile dramma è stata l’ex pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina. Ecco cosa ha dichiarato tra le lacrime.

L’ex pornostar Ilona Staller (meglio conosciuta con il nome d’arte Cicciolina), ha raccontato durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi il terribile dramma che ha dovuto affrontare per amore del figlio Ludwig. Il racconto è stato così emozionante che neanche la conduttrice Ilary Blasi è riuscita a nascondere la sua commozione. Ecco il racconto di Ilona Staller all’Isola dei Famosi.

Il terribile dramma di Ilona Staller

Ilona Staller, eliminata nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi insieme a Marco Melandri, ha raccontato di aver dovuto rapire suo figlio per riaverlo con sé dopo che l’ex compagno (lo scrittore di successo e molto conosciuto Jeff Koons) glielo aveva portato via in seguito a una tesissima battaglia legale per l’affidamento.

“Non avrei mai pensato che facesse il colpo di testa. Invece si è portato via Ludwig”, ha raccontato Ilona. “Mi sono rivolta a uno studio legale americano e la cosa è durata 5 mesi. Poi ho capito che la mia causa era persa: per il giudice ero comunista solo perché ero ungherese ed ero una pornodiva.” Sembrava non ci fosse speranza per Ilona di riprendersi suo figlio. Poi, all’improvviso, ecco balenare un’idea audace: “ho scelto un escamotage: ho rapito mio figlio e sono tornata in Italia. Se non facevo così non avrei rivisto mio figlio fino a quando non fosse diventato maggiorenne”.

Un amore davvero profondo quello di Ilona per il figlio Ludwig, che non conosce limiti, come è tipico nei rapporti genitore-figlio (a proposito, vi ricordate lo stupendo messaggio d’amore di Paola Turani al figlio?). La paura della Staller di non riuscire a ricongiungersi con il piccolo Ludwig è stata, all’epoca, fortissima, tanto da spingerla a smettere di mangiare. La Staller ha ammesso di aver sfiorato l’orlo della depressione: “È stato massacrante, terribile, mi sentivo veramente morire”, ha ricordato Ilona. “Sono dovuta andare da un dottore allora, avevo perso tantissimi chili, non stavo bene. Quando io ho viaggiato per andarlo a prendere, in aereo guardavo fuori dall’oblò dicendomi che se fossi caduta in mare non avrei sentito nemmeno dolore…”.

Uno dei periodi più bui della sua vita, ha ammesso Ilona. Alla fine, però, la sua tenacia è stata premiata e Ilona è riuscita a portar via con sé il suo amato figlio. Lo stesso Ludwig, oggi 29enne, durante in programma ha voluto lasciare un dolcissimo messaggio alla madre, che ha commosso tutti i presenti, anche Ilary Blasi (che ha aperto l’Isola dei Famosi con un look fenomenale). “Sei una madre unica e speciale, sei una sorella. Mi manchi e sei l’unica donna della mia vita, dimostra a tutti chi sei”.