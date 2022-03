Il rimedio antirughe a costo zero: il massaggio facciale ti cambierà la vita

Esiste davvero un rimedio antirughe efficace e a costo zero? Assolutamente sì: ecco in cosa consiste e come migliorerà il tuo viso.

Le prime rughe davvero visibili si sviluppano sul viso intorno ai 45 – 50 anni. Prima di allora però, intorno ai 35 anni, la pelle del nostro viso comincia a perdere elasticità. Per questo motivo è importante intervenire il prima possibile per contrastare la formazione delle rughe!

Una delle cause principali della formazione delle rughe è la sempre minore produzione di collagene ma anche l’accumulo di linfa nei tessuti che formano il viso.

I trattamenti antirughe classici, cioè creme e sieri antirughe, si focalizzano esclusivamente sul ripristinare i livelli di collagene ottimali per fare in modo che la pelle non continui a perdere tono ed elasticità.

Questo però non basta, poiché i tratti del viso si appesantiscono e si gonfiano a causa del peggioramento della microcircolazione e dell’accumulo di liquidi ai lati del viso, soprattutto lungo il profilo della mandibola.

Per evitare la formazione di rughe e “appesantimenti” dei tratti del viso non servono prodotti super costosi: occorrono semplicemente tempo e costanza.

Il rimedio antirughe a costo zero è il massaggio drenante: tutti i passaggi da fare allo specchio

I massaggi sono uno strumento eccezionale per mantenere l’elasticità dei muscoli e il benessere generale del corpo. Anche il viso beneficia moltissimo di trattamenti di massaggi e digitopressione: basta conoscere le tecniche giuste.

Gli unici strumenti necessari a massaggiare correttamente il viso sono le mani. Oltre a questo occorrerà utilizzare creme idratanti o latte detergente come lubrificanti.

Una buona alternativa consiste nell’eseguire insieme i passaggi del demaquillage a base d’olio e il massaggio drenante.

Il demaquillage a base d’olio è perfetto per le pelli mature e consiste semplicemente nell’utilizzare prodotti oleosi per sciogliere e successivamente rimuovere i residui di cosmetici.

Dal momento che occorrono alcuni minuti per eseguire il massaggio drenante antirughe, per accorciare i tempi l’ideale sarebbe utilizzare il momento del demaquillage per il massaggio, utilizzando come lubrificante gli oli naturali come quelli di mandorle, di riso o di argan.

Tutte le fasi del massaggio antirughe

Per eseguire questo massaggio, finalizzato a migliorare il microcircolo e il tono della pelle, contribuendo a drenare i liquidi in eccesso, bisogna procedere a step precisi.

Massaggio del collo

Per evitare la formazione dei cosiddetti “cerchi di venere” ed evitare che la pelle del collo ceda a causa dell’età, basta eseguire 10 movimenti con la mano destra e 10 movimenti con la mano sinistra.

Si dovrà appoggiare una mano sul lato opposto del collo, quindi eseguire con le dita un massaggio dal basso verso l’alto, cioè dal collo verso il mento. Dopo i primi dieci movimenti se ne eseguiranno altri 10 dalla parte opposta del collo con l’altra mano.

Massaggio delle guance

Utilizzando le nocche delle mani e non i polpastrelli si dovranno massaggiare le guance dall’angolo delle labbra all’attaccatura delle orecchie.

Per migliorare l’efficacia del massaggio bisognerà esercitare una certa pressione con le nocche, facendo in modo che il massaggio non sia una carezza.

Si dovrà procedere in obliquo lungo le guance, dal basso verso l’alto. Una volta che le nocche saranno giunte dall’angolo della bocca all’attaccatura dell’orecchio si dovranno staccare le nocche, tornare agli angoli della bocca e ripetere il movimento verso l’alto. Anche in questo caso si dovranno eseguire 10 movimenti per lato, da fare in contemporanea.

Massaggio del contorno occhi

Sempre utilizzando le nocche delle dita, ma in particolare di indice e medio si dovrà prendere l’arco del sopracciglio partendo dall’attaccatura del naso e procedendo verso l’esterno del viso.

Arrivate al termine delle sopracciglia si dovrà completare un cerchio immaginario. Sempre con le nocche si dovrà massaggiare la zona dell’occhiaia dall’angolo esterno a quello interno.

Anche in questo caso si dovranno completare 10 cerchi completi intorno agli occhi.

In questo modo gli occhi si sgonfieranno e si limiterà la formazione di rughe d’espressione. Se purtroppo però le zampette di gallina si sono già formate, qui ti spieghiamo come puoi renderle invisibili con il contouring appropriato.

Massaggio della mandibola

Per evitare che la mandibola diventi “flaccida” e perda la definizione che la caratterizza, andranno eseguiti anche in questo punto dei massaggi con le nocche.

Questo massaggio si esegue esattamente come quello per gli occhi. Si dovranno utilizzare le nocche dell’indice e del medio per afferrare le ossa della mandibola.

Si dovrà partire dal mento e arrivare fino alle orecchie esercitando una certa pressione in maniera da “spingere” verso l’alto i tessuti e i liquidi che eventualmente vi si sono accumulati.

Anche in questo caso saranno necessari 10 passaggi per lato, da fare anche contemporaneamente su ambo i lati.

Massaggio della fronte

I tessuti della fronte tendono ad andare verso il basso a causa della gravità. Andranno quindi massaggiati dalla base del naso allargando le nocche a raggiera fino all’attaccatura dei capelli.

Anche in questo caso si dovranno eseguire 10 ripetizioni avendo cura di staccare le nocche dalla pelle una volta arrivate all’attaccatura dei capelli. Si dovranno quindi appoggiare nuovamente alla base del naso e si dovrà tornare verso l’alto.

Come concludere il massaggio?

Dopo aver eseguito questo rimedio antirughe naturale e a costo zero bisognerà eliminare l’olio dalla pelle utilizzando pochissimo sapone liquido, diluendolo bene mentre lo si strofina con le mani bagnate.

In questo modo si elimineranno sia i residui di olio sia i residui di cosmetici che l’olio ha eliminato se il massaggio antirughe è stato eseguito con il viso truccato.

Infine, l’ideale è concludere la beauty routine appropriata alla stagione con un tonico e una crema idratante.