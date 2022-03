Problemi improvvisi alla vista? Potrebbe essere lo stress

Scopri se soffri anche tu di stress visivo. Un problema spesso sottovalutato ma più comune di quanto si pensi.

Lo stress visivo è un problema che negli ultimi anni si è fatto sempre più presente. Non solo per via dell’uso continuo di dispositivi come smartphone, tablet e pc ma anche per una vita sempre più stressante, priva delle giuste pause e, a volte, troppo concentrata su obiettivi da raggiungere ad ogni costo.

Tutta una serie di variabili che nel tempo portano ad uno stress di fondo che tende a manifestarsi in modi sempre diversi. E, uno tra questi è appunto lo stress visivo. Scopriamo quindi di cosa si tratta, come riconoscerlo e come agire per migliorare la situazione ed evitare spiacevoli problemi alla vista.

Stress visivo: cause e rimedi da prender in considerazione

La vita di tutti i giorni ci sottopone a svariate occasioni di stress che ci mettono alla prova di continuo portandoci a trovare sempre modi diversi per affrontare il tutto. Nonostante i continui esercizi di stile che facciamo per portare avanti ogni incombenza nel migliore dei modi, però, lo stress che si accumula finisce con il porci qualche ostacolo sul nostro cammino.

Lo stress visivo è uno tra questi e tende a manifestarsi in tempi e modi non sempre riconoscibili. Motivo per cui è molto importante prestare attenzione ad ogni minimo sintomo al fine di rendersi subito conto del problema.

Se anche a te capita di sentirti stanca e di avere spesso la vista annebbiata potresti infatti avere un problema da stress visivo. In genere i sintomi sono la secchezza oculare, il bruciore agli occhi, la sensazione di corpi estranei, la visione poco definita, l’emicrania, la sensibilità alla luce, e l’appannamento della vista.

Andando alle cause dello stress visivo, invece, una tra le prime è la stanchezza che può essere sia visiva (troppe ore al pc o davanti allo smartphone) che fisica. Quel che è certo è che in ogni caso, in presenza dei sintomi sopra riportati è importante rivolgersi al medico in modo da sottoporsi ad una visita oculistica. In questo modo si capirà subito se il problema è legato agli occhi o se è necessario indagare su un affaticamento del nervo ottico o più generale.

In assenza di problemi medici le soluzioni da mettere in campo sono diverse. Per prima cosa è importante rivedere il proprio stile di vita, cercando di avere più momenti rilassanti. Se si sta molte ore davanti al pc è invece necessario farlo in una stanza idonea. E tutto alla giusta distanza e con la giusta quantità di luce. Inoltre ci sono diversi esercizi che si possono fare per allenare gli occhi e per rilassarli. E a ciò andranno unite delle pause da fare di tanto in tanto al fine di riposarli.

È inoltre importante preferire la luce naturale a quella elettrica, dormire di più, alimentarsi bene e fare delle passeggiate. Queste, infatti, grazie ad una visione più ampia di quella che si avrebbe in casa aiuta a rilassare gli occhi.

In altre parole, è molto importante evitare che lo stress influisca sulla vista e di conseguenza sulla vita. Cosa che con i giusti accorgimenti risulterà molto più semplice di quanto pensi e che andrà sempre unita ad una maggior attenzione. Sopratutto se ai problemi di vista si aggiungono anche dolori agli occhi.