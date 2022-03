Il contouring ideale per rendere gli occhi più giovani: perfetto a 50 anni

Le tecniche di contouring dai 50 anni in poi possono davvero fare miracoli: l’importante è utilizzare quelle più adatte al proprio viso!

Il contouring degli occhi, in particolare, può essere in grado di “alleggerire” il nostro viso di diversi anni, rendendo lo sguardo più giovane, più aperto e meno stanco.

Spesso in realtà, le donne che hanno superato i 40 o i 50 anni di età non hanno familiarità con tecniche di make up più moderne come il contouring, quindi tendono a trascurarle o semplicemente non le considerano adatte alla propria età.

Si tratta di un atteggiamento davvero sbagliato: se ben eseguito il contouring può fare miracoli, soprattutto quando la nostra pelle non è più così giovane e ha cominciato a perdere alcune delle sue caratteristiche giovanili, come l’elasticità e la definizione dei connotati.

Tutto quello che c’è da sapere sul contouring per avere occhi più giovani a 50 anni

Il contouring serve a definire meglio le luci e le ombre del viso, in maniera da evidenziare i tratti che ci piacciono e “rimodellare” quelli che ci piacciono meno.

Sulla pelle giovane si utilizzano molti prodotti, spesso in grandi quantità. Il fondamento del contouring sono fondotinta fluidi in due tonalità: uno di un tono più chiaro rispetto a quello della pelle e uno di un tono più scuro rispetto a quello della pelle.

Il fondotinta più si utilizza per rendere più intense le ombre del viso e quello più chiaro per accentuare le “alte luci”, cioè i punti dove il viso sarebbe naturalmente più chiaro se venisse colpito dalla luce.

Spesso le ombre vengono intensificate con l’uso di terre molto pigmentate che servono a scurire il colore di base dando allo stesso tempo più profondità e complessità alla sfumatura.

Sulla pelle matura questo passaggio dovrebbe essere tralasciato per non appesantire troppo il make up creando l’inguardabile “effetto mascherone”. In secondo luogo, rendere le ombre troppo marcate e strutturate fa apparire il viso scavato, più lungo e anche più vecchio: l’esatto contrario del risultato che intendiamo ottenere.

Per questo motivo il consiglio è di utilizzare solo fondotinta molto fluidi e possibilmente leggeri sulla pelle matura, in maniera da evitare l’effetto maschera. Oltre a questo si dovrà utilizzare poco prodotto per evitare che gli eccessi di fluido o di polveri si accumulino nelle rughe facendo apparire il viso più segnato e le rughe più evidenti.

Uno degli schemi base del contouring consiste nel tracciare una mezzaluna scura all’attaccatura dei capelli e sfumare progressivamente il colore verso l’interno della fronte per incorniciare una zona più chiara al suo centro.

In determinati casi si consiglia di applicare del fondotinta scuro anche in corrispondenza delle tempie. Questo stratagemma viene utilizzato per far apparire la fronte più stretta, quindi il viso più lungo e più elegante.

Si tratta di uno schema di colore adatto in soli due casi. Il primo è che si sta truccando un volto quadrato o molto paffuto, quindi applicare dell’ombra sulle tempie contribuisce a renderlo più sottile. Il secondo caso è che si tratti di un viso molto giovane, che tende naturalmente ad essere più tondeggiante rispetto a un viso maturo.

Dal momento che la pelle matura tende a perdere elasticità, quindi a proiettarsi verso il basso, è assolutamente sconsigliabile insistere con un contouring scuro ai lati del viso e, in particolare, ai lati delle tempie.

Molto meglio scegliere un fondotinta chiaro per la zona delle sopracciglia e delle tempie. In questo modo si avrà la sicurezza di portare maggior luce verso gli occhi, che sembreranno naturalmente più aperti, più grandi e più luminosi.

Inoltre un colore chiaro sarà in grado di riflettere e diffondere meglio la luce nella zona “critica” delle zampe di gallina. Queste temutissime rughe di espressione, infatti, sono le responsabili principali dell’invecchiamento dello sguardo. Per attenuarle è fondamentale prendersi cura del contorno occhi nella maniera corretta e poi imparare a gestirle con il make up.

Un colore molto chiaro, nonché l’applicazione di un velo di cipria trasparente sopra il fondotinta, aiuterà a mascherare le piccole rughe, che risulteranno praticamente invisibili con questo tipo di make up.