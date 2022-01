Harry e Meghan | Spotify dopo il flop 2021: “Aiutateli non sono capaci!”

Dopo il tragico flop di Harry e Meghan, Spotify decide di correre ai ripari: le perdite causate dall’inesperienza dei Sussex potrebbero essere gravi.

Da quando hanno deciso di rinunciare agli obblighi e agli onori da Royals, Harry e Meghan si sono cimentati in una lunga serie di iniziative professionali grazie alle quali mantenere il proprio lussuosissimo stile di vita.

Naturalmente non tutte le ciambelle riescono col buco. Dalle notizie che stanno circolando nelle ultime ore (soprattutto via Twitter) pare che i Sussex abbiano fatto una pessima figura con una delle aziende più importanti in circolazione.

L’azienda in questione è Spotify, il gigante della distribuzione di contenuti audio e musicali. Con Spotify i Sussex avevano stipulato un contratto milionario per la realizzazione di un podcast.

L’idea di fondo consisteva nel dare spazio e risalto mediatico a persone troppo spesso trascurate dai media.

Secondo quanto dichiarato ufficialmente da Meghan durante la presentazione del progetto Archewell Audio, l’obiettivo era “ispirare, sfidare ed educare” gli ascoltatoti. Per farlo intendevano avviare “conversazioni potenti” su temi delicati. Harry aggiunse che il suo desiderio era “creare una comunità in cui condividere le proprie esperienze, uno spazio sicuro”.

Dopo il roboante annuncio però Harry e Meghan hanno prodotto soltanto un podcast di una manciata di minuti. Si tratta di uno speciale di Natale che avrebbe dovuto inaugurare la serie vera e propria.

Il file audio, da ascoltare gratuitamente in streaming su Spotify, però dura poco più di mezz’ora. L’audio ospita nomi di tutto rilievo come Elton John e molte altre celebrità, ma questo non è bastato a salvarlo.

E poi? Il mistero.

Spotify assume cerca collaboratori per Harry e Meghan

L’episodio pilota con lo speciale di Natale è stato annunciato e caricato sulla piattaforma a Natale 2020. Per questo il silenzio che ha avvolto il progetto per l’anno successivo è stato piuttosto strano.

Come se non bastasse il numero di streaming del podcast, è stato deludente. Il pubblico americano (e mondiale) non è sembrato particolarmente interessato ad Archewell Audio. In poche parole, l’episodio pilota è stato un flop.

Né Spotify né i canali ufficiali di Archwell hanno lanciato una sola dichiarazione in merito al futuro del progetto. L’impressione è che Harry, Meghan e Spotify volessero proseguire come se semplicemente il podcast non fosse mai esistito.

Per molti il grossissimo flop è stato causato dall’inesperienza di Harry e Meghan. I Sussex non sarebbero stati in grado di tenere il passo con tutte le moltissime iniziative commerciali, professionali e di beneficenza che hanno attivato negli ultimi mesi.

Secondo alcuni, inoltre, Harry e Meghan in realtà non hanno niente da dire. I due vivono ormai completamente staccati dal mondo reale e non sarebbero più in grado di “parlare” davvero alle persone comuni. Del resto, non si può dimenticare l’infelice battuta del Principe in merito alla storia del “cambiare lavoro se non sei felice”. Ma è piuttosto facile farlo se hai un’eredità milionaria lasciata da tua madre, una corposa rendita fissa pagata da papà e una moglie ricca, caro Harry!

A quanto pare però a risolvere il problema ci ha pensato Spotify. Appena qualche giorno fa è comparso uno strano annuncio di lavoro con il quale l’azienda proponeva un contratto di sei mesi a giovani e dinamici produttori con i quali ricostruire (o meglio costruire da zero) il progetto di Harry e Meghan.

Il compito di queste nuove figure, pagate direttamente da Spotify, è dare ai Sussex una serie di idee e una scaletta su cui lavorare per portare a compimento lo show e onorare il contratto milionario firmato con Spotify.

Secondo le voci, Spotify avrebbe dovuto pagare ben 18 milioni di Dollari per l’intera serie di podcast ma non si sa se ha già versato tutta la somma o soltanto una parte in qualità di “anticipo”. Quello che è certo è che Spotify non vuole rescindere il contratto ma non vuole perdere altro tempo e altro denaro.

Se Harry e Meghan non hanno capito dove hanno sbagliato, per correggere il tiro e proporre nuove idee, allora sarà meglio che qualcuno più esperto lo faccia per loro.

I Sussex stavolta hanno fatto il passo più lungo della gamba? Pare proprio di sì. Si ha l’impressione che i Duchi pensino di riuscire in tutte le loro imprese mediatiche solo in virtù della loro fama. Purtroppo però non è detto che tutto riesca al primo colpo, soprattutto se si hanno energie limitate e tanti progetti aperti contemporaneamente.