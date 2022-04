Un ex allievo di Amici ha recentemente raccontato un dramma del suo passato che ha scioccato tutti. Ecco di cosa si tratta.

Moltissimi ragazzi con talento artistico sono passati dal programma Amici. Alcuni, però, prima di entrare nel talent, hanno sperimentato traumi che li hanno profondamente cambiati. A questo proposito, un terribile dramma raccontato da un ex allievo e cantante di Amici ha letteralmente scioccato tutti i presenti in studio (e il pubblico a casa). Ecco di chi stiamo parlando.

Un ex allievo di Amici è stato di recente ospite a Verissimo e, nell’accogliente salotto di Silvia Toffanin (a proposito, avete mai visto la conduttrice agli esordi?), il ragazzo si è aperto su un fatto da lui vissuto che l’ha profondamente turbato (e che ha scosso gran parte del pubblico del noto e seguitissimo programma). Ecco il racconto che ha scioccato tutti.

Il dramma dell’ex allievo di Amici

Stiamo parlando di Calma, il bravissimo cantante che ha affascinato tutti durante la sua partecipazione al noto talent show di Maria de Filippi.

Ospite a Verissimo insieme al ballerino Christian Stefanelli, Calma ha raccontato di aver dovuto subire diversi atti di bullismo durante la sua giovinezza (un’esperienza vissuta anche da un noto attore del piccolo schermo). In particolare il cantante si è soffermato su un episodio che ha fatto venire letteralmente i brividi al pubblico in studio e a casa. A causa della sua bravura a scuola, Calma è stato preso incessantemente di mira dai suoi compagni. “Una volta un compagno mi ha sputato all’interno delle scarpe”, ha dichiarato il ragazzo, che ha anche spiegato come impegnarsi a scuola fosse molto importante per lui, dato che voleva rendere orgogliosi i suoi genitori.

Ora Calma si è lasciato alle spalle quei brutti momenti, ma durante l’intervista ha ammesso che, in un modo o nell’altro, quei traumi “ti segnano per sempre”. L’eliminazione ad Amici è stato un brutto colpo per il cantante, che si è però detto pronto a lavorare sodo per migliorarsi. A fargli forza e a credere in lui è la sua fidanzata, Cecilia, che lo ha aspettato per tutto il periodo della sua permanenza nella scuola di Amici e con la quale ha un bellissimo rapporto.