Era un volto molto noto della televisione e, all’improvviso, è scomparsa dallo schermo. Ma com’è oggi Bambola Ramona? Ecco che fine ha fatto.

Bambola Ramona è stata un volto noto del piccolo schermo (alcuni la ricorderanno per la sua partecipazione alla trasmissione Cronache Marziane) che ha incantato tutti con le sue forme sinuose e la sua naturale sensualità. Nonostante il successo iniziale, però la bella showgirl è ormai completamente sparita dai radar. Ma che fine ha fatto la bella Bambola Ramona?

Bambola Ramona è stata una nota showgirl che ha incantato il pubblico italiano della seconda serata di Italia 1 con le sue forme provocanti nel programma diretto da Fabio Canino Cronache Marziane. Dopo la partecipazione a questa trasmissione, Ramona ha preso parte a diversi reality show (tra cui La Talpa) e ha anche posato per un calendario sexy. Ecco com’è oggi e che cosa fa.

Com’è oggi Barbara Ramona

Come molti di voi avranno intuito, la bella Ramona ha lasciato definitivamente il mondo glitterato della televisione (e non è stata l’unica showgirl a farlo).

Sembra, infatti, che a un certo punto la prosperosa showgirl non abbia più ricevuto offerte di lavoro per il piccolo schermo. Un’amara delusione che l’ha spinta a cercarsi un’altra occupazione. “Ho cambiato totalmente e radicalmente vita. Sono stati anni difficili non lo nascondo, il successo è svanito e io mi sono dovuta reinventare e ripartire da zero”, ha raccontato recentemente l’ex showgirl.

Oggi Ramona fa un lavoro totalmente diverso da quello precedente. Lavora, infatti, presso l’ospedale Molinette di Torino dove gestisce le consegne in tutti gli ospedali della città sabauda. “In poche parole mi occupo di logistica all’interno del ramo sanitario”, ha specificato Ramona.

Un cambio di rotta davvero imprevisto che le ha dato molti grattacapi. In questi otto anni di assenza dal piccolo schermo, però, (l’ultima apparizione è avvenuta presso il salotto di Barbara D’Urso) Ramona ha raggiunto traguardi importanti: è infatti diventata mamma di due bellissime gemelline. Una vita del tutto nuova che però non sembra dispiacerle. Ha infatti dichiarato che “qualsiasi lavoro che ho svolto nella mia vita l’ho sempre fatto con passione, amore e tanto cuore. La vita è fatta di tappe, le cose si evolvono e cambiano”.

Per rompere completamente con il passato, inoltre, l’ex showgirl ha deciso di sottoporsi a un intervento di riduzione del seno (come ha fatto anche un’altra nota showgirl italiana). “Mi limitava in tutto, nei movimenti, nello sport, e stava iniziando a crearmi problemi alla schiena e alla postura”, ha affermato Barbara, che è passata da un’ingombrante sesta misura a una quarta.