Ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Patrizia Pellegrino si è aperta su una serie di drammi familiari che l’hanno molto turbata ma che oggi è riuscita a superare grazie all’amore dei propri cari e alla sua forza d’animo. Ecco il drammi di Patrizia Pellegrino.

Durante un’intervista nel salotto di Serena Bortone, l’attrice e showgirl Patrizia Pellegrino si è aperta su diverse situazioni davvero molto difficile per lei da affrontare e che l’hanno cambiata molto come donna (e le hanno anche insegnato molto). In un crescendo di emozioni, la cantante e attrice ha raccontato i grandi dolori che ha dovuto affrontare nella sua vita. Ecco quali.

Patrizia Pellegrino è una showgirl molto apprezzata in Italia, che ha sempre cavalcato l’onda del successo fin dai primi anni ’80 (ha anche posato completamente nuda per la rivista Playboy). Una carriera davvero eccezionale a cui però ha fatto da contraltare una vita personale molto complicata e funestata da diversi drammi che l’hanno cambiata per sempre. Ecco di cosa si tratta.

I drammi di Patrizia Pellegrino

La Pellegrino ha raccontato durante l'intervista di Serene Bortone il dramma della perdita di suo figlio Riccardo subito dopo il parto.

Un trauma dal quale non si è mai del tutto ripresa. “Non era pronto con i polmoni”, ha spiegato Patrizia. “Mio marito mi disse: ‘Riccardo è andato in cielo’ e io mi sono sentita morire.” La Pellegrino ha poi affermato di essere stata salvata dal suo lavoro in teatro, che le ha permesso di risorgere dalle proprie ceneri e sfuggire dalla depressione.

Un dramma davvero terribile a cui ha fatto seguito un altro altrettanto sconvolgente. Dopo che i medici le avevano detto che non sarebbe più riuscita ad avere figli in modo naturale, la Pellegrino ha adottato un bambino in Russia e poi, incredibilmente, è riuscita a rimanere incinta dei figli Tommaso e Arianna. “Ho scoperto per caso che le tube si potevano riaprire. Ho avuto la fortuna di essere sia mamma naturale che adottiva”, ha affermato la showgirl.

La figlia Arianna, però, è nata disabile a causa della sua nascita prematura. "E' nata a 6 mesi. Quando è nata era tutta nella mano del papà, 450 grammi. Ce l'ha fatta. Non cammina molto bene purtroppo. E' disabile, ma è una disabilità particolare", ha affermato Patrizia.

“In casa qualche piccolo passo lo fa, perché si sente al sicuro, fuori per fare camminate troppo lunghe non ce la fa”, ha rivelato la showgirl commuovendo tutti. La Pellegrino ha poi affermato che la figlia è una ragazza di 23 anni “bella, intelligente, profonda e anche scaltra, molto ‘cazzimmosa’ come diciamo a Napoli. Ha una verve che secondo me ti conquista lo stesso, perché è stupenda”.