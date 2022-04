È stata una delle attrici di Amici più brave in assoluto. Ecco com’è e cosa fa oggi dopo 18 dalla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi.

È stata un’attrice di grande talento che ha preso parte alla terza edizione di Amici, entusiasmando tutto il pubblico in studio e a casa con la sua capacità recitativa davvero straordinaria. Non solo. Questa ragazza possedeva anche doti innate nel canto e nel ballo. Ma che fine ha fatto dopo ben 18 dalla sua partecipazione al talent? Ecco come la ritroviamo oggi.

Amici è noto per essere una vera e propria fucina di talenti. Nel corso degli anni, moltissimi cantanti e ballerini sono stati lanciati nel mondo dello spettacolo dal seguitissimo programma condotto ormai da molti anni da Maria De Filippi. Alcuni talenti, però, sebbene indiscussi, sono passati un po’ in sordina e dopo la fine del programma non hanno ottenuto la fama nazionale, pur restando ottimi professionisti. Questo è il caso di una delle attrici più di talento che siano mai passate dal talent.

È stata l’attrice più talentuosa di Amici: ecco com’è oggi

Stiamo parlando della bravissima Samantha Fantauzzi, che ha partecipato ad Amici ben 18 anni fa, più precisamente alla terza edizione del talent.

Durante la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5, Samantha ha messo subito in luce le sue notevoli e ben poco comuni capacità: era infatti molto brava sia a recitare che a cantare e ballare. Doti che, spesso, neanche gli attori più affermati possiedono e che le hanno fatto ottenere grande stima da parte degli insegnanti.

All’interno del programma ha inoltre iniziato una storia d’amore con il fascinoso ballerino Leon, che ha poi vinto quell’edizione (a proposito, sapete quali sono stati tutti i vincitori di Amici e cosa fanno oggi?). Tuttavia, la storia tra i due non era destinata a durare e, alla fine del programma, i due hanno preso direzioni diverse. Sembra che la rottura sia stata causata dai continui tradimenti del ballerino, che avrebbero spezzato il cuore della Fantauzzi.

Dopo Leon, Samantha si è legata a Milo Coretti, vincitore della settima edizione del Grande Fratello e oggi ospite ricorrente nel salotto di Barbara D’Urso. Anche questa storia, però, ha avuto vita breve. Ora l’attrice è impegnata in una storia con Simone Buccini.

Dal punto di vista lavorativo, dopo la fine del programma Samantha ha partecipato a vari spettacoli teatrali, tra cui Footloose e Poveri ma belli. Ha anche preso parte al film con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi (avete mai visto quest’ultima senza un filo di trucco?) Come tu mi vuoi, del 2007. L’abbiamo vista l’ultima volta sul piccolo schermo nel 2019, anno in cui ha preso parte alla trasmissione di successo condotta da Michelle Hunziker All Together Now.