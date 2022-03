By

La concorrente dell’Isola dei Famosi Floriana Secondi ha rivelato due terribili drammi del suo passato che hanno commosso tutti. Ecco di cosa si tratta.

Floriana Secondi è una delle protagoniste assolute della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, Floriana ha sempre dato prova di grande simpatia e umiltà, anche se nell’isola sta dimostrando una inedita aggressività, forse dovuta a due recenti drammi che l’hanno profondamente sconvolta e con con deve fare i conti ogni giorno. Ecco quali.

Floriana Secondi sta diventando uno dei personaggi più discussi dell’Isola dei Famosi per via del suo temperamento deciso e un po’ aggressivo (di cui ha dato prova anche in passato) che sta infastidendo molti concorrenti. Soprattutto l’attore Nicolas Vaporidis, con cui ha avuto diversi scontri accesi. Un’aggressività che, a quanto pare, sarebbe dovuta al passato burrascoso della donna, che si è trovata ad affrontare due drammi davvero terribili.

I drammi di Floriana Secondi

Dopo la vittoria, nel lontano 2003, della terza edizione dell’Isola dei Famosi, Floriana è stata costretta ad affrontare una fase della sua vita decisamente drammatica.

A seguito della sua separazione da colui che credeva l’amore della sua vita, Mirko Fantini (che le ha anche dato un figlio, Domiziano, nato nel 2008), nel 2011 Floriana si è trovata improvvisamente senza uno dei pilastri portanti della sua vita, con cui era abituata a condividere gioie e dolori.

La Secondi (che secondo molti si sarebbe sottoposta a vari interventi estetici) ha poi trovato conforto tra le braccia dell’imprenditore Daniele Pompili. Con lui però ha dovuto vivere un’esperienza molto dolorosa: un aborto spontaneo. “Mi hanno ricoverata al Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo“, ha dichiarato la naufraga in un momento di riflessione. “Questa gravidanza è andata male sin dall’inizio. Da subito ci sono stati dolori e perdite”.

E non è stato l’unico dramma vissuto dalla secondi in quel periodo. Dopo solo qualche anno, infatti, Floriana ha subito un altro aborto spontaneo che l’ha distrutta sia fisicamente che emotivamente. “Ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio”, ha ammesso Floriana con grande tristezza. Un trauma, il suo, davvero difficile da superare ma che la cantante sta provando ad affrontare traendo sicuramente forza dall’immenso amore per il figlio Domiziano e dall’affetto che riceve ogni giorno dal nuovo compagno architetto, Angelo.