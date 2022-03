L’outfit perfetto da cerimonia non deve avere questi errori di stile!

L’outfit perfetto da cerimonia che ogni invitata dovrebbe indossare non deve presentare alcuni errori di stile, che si da il caso siano comunissimi! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come evitare gli errori negli outfit da cerimonia!

Tutte noi siamo state invitate almeno una volta nella vita a festeggiare dei nostri cari amici o parenti in uno dei giorni più importanti della loro vita: il matrimonio. Ma dietro questa occasione così gioiosa si celano moltissime insidie! Esatto, perché il matrimonio è l’evento in assoluto in cui tutto deve essere perfetto, e quando si parla di tutto si intende anche gli outfit degli invitati. Ogni minimo dettaglio non passa inosservato agli occhi dei festeggiati e degli altri ospiti, quindi bisogna essere perfette!

Ogni occasione presenta il proprio dress code! Spesso veniamo a conoscenza delle regole da rispettare grazie proprio a chi organizza l’evento, che mette per iscritto quali regole d’abbigliamento sono da seguire. La maggior parte delle volte, invece, bisogna rispettare le regole “non scritte”, quelle che bisogna conoscere a priori!

Ad esempio, quali sono le regole per creare il perfetto outfit da matrimonio? Se te lo stai chiedendo sei sulla guida di stile giusta, perché oggi scopriremo gli errori di stile peggiori da evitare all’ora di creare un outfit da matrimonio!

Il perfetto outfit da cerimonia come deve essere? Si inizia dall’eleganza!

Quante volte avete pensato: “non ho voglia di vestirmi elegante al matrimonio”? Purtroppo questo è il primo errore di stile da evitare assolutamente. Il matrimonio è una cerimonia importante, e per rispettare la volontà degli sposi bisogna vestirsi in maniera elegante!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come evitare gli errori di stile più comuni durante la creazione del nostro outfit come invitata ad un matrimonio:

rispettare il dress-code : ogni matrimonio, e cerimonia in generale, ha un proprio dress-code da rispettare, che cambia in base alla location, all’ora del ricevimento e alla volontà stessa di chi organizza l’evento. Se, ad esempio, il matrimonio a cui parteciperete è “a tema” dovete rispettare l’idea di base!

: ogni matrimonio, e cerimonia in generale, ha un proprio dress-code da rispettare, che cambia in base alla location, all’ora del ricevimento e alla volontà stessa di chi organizza l’evento. Se, ad esempio, il matrimonio a cui parteciperete è “a tema” dovete rispettare l’idea di base! il luogo: se la cerimonia si svolgerà in una villa elegante, il vostro outfit dovrà essere elegante. Se invece si svolgerà all’aperto in un vigneto o in agriturismo potrete creare un outfit più casual. Ricordate sempre che l’outfit sneakers e jeans non è il casual che si addice ad un matrimonio!

se la cerimonia si svolgerà in una villa elegante, il vostro outfit dovrà essere elegante. Se invece si svolgerà all’aperto in un vigneto o in agriturismo potrete creare un outfit più casual. Ricordate sempre che l’outfit sneakers e jeans non è il casual che si addice ad un matrimonio! regole di base: una volta tenuto conto del luogo, dell’ora e del dress-code specifici dell’evento, bisogna rispettare le regole di stile che valgono per ogni matrimonio. Prima regola: se l’evento si svolge in chiesa mai avere abiti troppo scollati o che mostrano le braccia. Indossate un copri spalla, che potrete togliere una volta uscite dalla chiesa. Seconda regola: mai indossare look total white o total black. Il tutto bianco è un’esclusiva della sposa, invece il total nero è semplicemente di cattivo gusto, a meno che il dress-code non sia “abito scuro”. Ad esempio potete creare un look colorato nei colori moda del momento, come il rosa o l’arancio. A proposito, l’arancio è il colore trendy del 2022!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna su come evitare gli errori di stile al momento di creare il perfetto outfit da cerimonia! Adesso non ti resta che creare il tuo outfit da cerimonia e goderti la giornata! Sarai perfetta!