Floriana Secondi perde le staffe a Pomeriggio 5: tutta colpa di Ilary Blasi?

Floriana Secondi ha letteralmente perso la calma durante la diretta di Pomeriggio 5 di oggi con Barbara d’Urso, facendo sospettare che sia stata scartata dalla produzione di Ilary Blasi per l’Isola dei Famosi.

Floriana Secondi è stata una delle ospiti della puntata trasmessa oggi di Pomeriggio Cinque. L’opinionista di Barbara d’Urso, tra un commento e l’altro sulla diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, non ha potuto fare a meno di nascondere tutta la sua delusione. In quanto non è stata scelta per un progetto lavorativo a cui teneva tanto, ma non solo.

Durante il corso del suo intervento, Floriana si è anche giustificata in merito ad una stories apparsa qualche tempo fa sul suo profilo Instagram. In quanto aveva ricondiviso un sondaggio di alcuni suoi fan che chiedevano se Giovanni Ciacci possa essere considerato un personaggio famoso oppure no. Il gesto è sembrato in un primo momento abbastanza insensato a tutti i presenti in studio, ma la Secondi ha fatto intendere che a differenza sua Giovanni sia stato scelto per questo nuovo progetto mentre lei no e nonostante non abbia nulla contro di lui non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo mal contento in quanto avrebbe preso parte al progetto anche senza ricevere alcun cachet.

Floriana non ha fatto il nome del progetto a cui si riferiva, ma è apparso piuttosto chiaro che parlasse dell’Isola dei Famosi, in quanto negli scorsi giorni è trapelata l’indiscrezione che vedrebbe Giovanni Ciacci nel cast di Ilary Blasi, ma lui ha negato ogni cosa e a dargli man forte ci ha pensato anche la padrona di casa, affermando che lei non è assolutamente a conoscenza di questa storia e che il suo opinionista non le ha mai accennato niente del genere ma Floriana sembra essere convinta del contrario.

Floriana Secondi ha perso la calma a Pomeriggio Cinque, raccontando al pubblico del piccolo schermo tutta la delusione provata per essere stata scartata da questo nuovo progetto in cui credeva tanto.

Pomeriggio Cinque: Floriana Secondi scartata dall’Isola dei Famosi?

“SO DUE MESI CHE STO SUL TAPIRULAN A CORRERE”

🔥Floriana Secondi e i suoi addominali on fire 🔥#Pomeriggio5 pic.twitter.com/yRDbem9WIp — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 9, 2021

A Pomeriggio 5, Floriana Secondi ha ammesso che era da tempo che si preparava a prendere parte a questo nuovo incarico, tant’è che si era allenata parecchio con l’attività fisica. Tanto da mostrare in diretta, lasciando Barbara d’Urso senza parole, i suoi addominali scolpiti.

Floriana ha chiesto alla padrona di casa se avrebbe potuto aiutarla, ma lei ha ribadito che in questo nuovo progetto non ha nulla a che fare, ma quando arriverà il momento di dover guidare il suo sicuramente penserà ad un ruolo adatto al suo personaggio, provando a colmare il suo dispiacere. “Barbara, io ci andrei anche a gratis, ma credevo tanto in questo programma. Lo sentivo davvero mio e Giovanni credimi che ti avrei aiutato“ ha tuonato, ma Ciacci ha replicato affermando di non avere la minima idea di sapere a cosa si stesse riferendo e che non ha preso nessun accordo con nessun altro programma al di fuori di quelli che condotti dalla d’Urso.

“E’ vero, Giovanni non mi ha chiesto il permesso per prenderne parte” ha replicato ironica la conduttrice, che domenica scorsa a Live Non è la d’Urso ha avuto qualche problema con i suoi ospiti. “Poi se ve ne andate tutti e due, io non posso di certo perdere entrambi i miei opinionisti“ ha aggiunto, garantendo alla Secondi che lei continuerà a venire nelle sue trasmissioni.

Floriana Secondi è stata scartata dall’Isola dei Famosi? Il popolo della rete non sembra avere dubbi, in quanto le coincidenze con questo programma non sembrano affatto essere poche. Vedremo per se Ciacci farà parte del programma come rivelano le recenti indiscrezioni o se invece ha raccontato tutta la verità a Pomeriggio 5.