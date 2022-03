Problemi con la tzatziki? Evita questi errori che fai sicuramente

Scopri quali sono gli errori che non dovresti mai fare quando prepari la tzatziki. Il risultato ti sorprenderà!

La tzatziki è una delle salse più buone che ci siano. Fresca, leggera e cremosa al punto giusto, si rivela particolarmente gustosa se abbinata a piatti di ogni tipo. Sebbene si tratti di una ricetta greca, viene quindi utilizzata molto spesso per arricchire insalate, panini e altri piatti e tutto indipendentemente dalla loro origine.

Purtroppo, ci sono degli errori che spesso rischiano di comprometterne il risultato, portando ad una salsa che seppur gradevole non è lontanamente paragonabile all’originale. Per questo motivo, oggi ti spiegheremo quali sono gli errori che dovresti assolutamente evitare al fine di ottenere la tzatziki dei tuoi sogni.

La salsa tzaziki e gli errori da non fare mai più

Apparentemente, la tzaziki è una salsa semplicissima. Si basa infatti sull’unione di due ingredienti principali che sono lo yogurt greco e i cetrioli. Purtroppo, come spesso avviene quando si da vita a qualcosa di poco impegnativo, gli errori sembrano aumentare.

E tutto perché si tende a superare le indicazioni inserendo troppo fai da te nella ricetta.

Se è capitato anche a te, è quindi giunto il momento di prendere appunti e di dar vita alla miglior salsa tzatziki della tua vita.

Non usare lo yogurt greco

Uno degli errori più comuni che probabilmente hai fatto anche tu durante la preparazione della salsa tzatziki è quello di non usare lo yogurt greco. Magari non ne avevi in casa o non hai trovato quello che ti ispirasse e così hai optato per usare il comune yogurt. Ebbene, questo è praticamente l’ingrediente principale per questa preparazione e non usarlo sarebbe come omettere il cioccolato da una torta al cioccolato. Da oggi, quindi, la tzatziki andrà preparata sempre e solo con lo yogurt greco.

Sbucciare i cetrioli è tra gli errori nella preparazione della tzatziki

Nella tzatziki i cetrioli devono essere ben lavati e strizzati ma sopratutto comprensivi della loro buccia. Toglierla, infatti, eliminerebbe sia gran parte degli effetti benefici di questi ortaggi che quell’effetto croccante che li rende tanto amati da tutti. Anche questo errore è quindi assolutamente da eliminare.

Inserire ingredienti a caso

La ricetta dello tzatziki è semplice ma, come già anticipato prima, ciò non significa che si possa realizzare con ingredienti a caso. Meglio attenersi alla ricetta e non osare troppo. Il sapore, infatti, potrebbe variare al punto da trovarsi con una salsa del tutto diversa da quella che si desidera gustare.

Gli errori da non fare in nessun caso con la tzatziki sono finiti e come avrai notato sono piuttosto semplici sia da riconoscere che da evitare. Da oggi, quindi, ti basterà seguire queste istruzioni per ottenere il meglio dalla tua salsa che assomiglierà in modo incredibile all’originale.