Smalto glitter: rimuovilo facilmente in 3 semplici step

Smalto glitter: come rimuoverlo in un batter d’occhio? Facile, basta seguire questi 3 step e il gioco è fatto.

Quante di noi amano ogni tanto eccedere con il proprio smalto? Ci sono quelle occasioni dove uno smalto tradizionale non basta e vogliamo cambiare e vivacizzare il nostro look. E non c’è modo migliore di farlo se non partendo dalle nostre unghie.

Perciò, perché non provare un bello smalto glitter? Lo so, pensi che non sarà per niente facile rimuoverlo una volta che ti sarai stancata di questo particolare stile. Ma ti sbagli di grosso. Grazie al nostro aiuto potrai sbarazzartene in men che non si dica.

Smalto glitter, 3 step per una rimozione ottimale

Come puoi immaginare, la consistenza dello smalto glitter lo rende significativamente più difficile da rimuovere rispetto al tradizionale smalto. Questo può quindi portare ad un danneggiamento accidentale delle unghie quando si sta cercando di rimuovere il glitter.

Ma tutto ciò è prevenibile se segui attentamente i nostri consigli. In 3 semplici step potrai sbarazzarti dello smalto glitter. Non ci credi? Non ti resta che provare.

1. Inizia con il Topcoat

Sembra contro intuitivo, ma il miglior trucco per rimuovere lo smalto glitter è quello di iniziare aggiungendo uno strato fresco di qualsiasi tonalità non glitterata sopra di esso.

2. Usa il solvente per unghie mentre il topcoat è ancora umido

Non aspettare che il tuo nuovo strato si asciughi. Invece, approfittane per usare il solvente per unghie, utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto. A questo punto inizia a rimuovere il tutto. Il topcoat appiccicoso si attaccherà leggermente ai glitter, quindi quando il solvente scioglierà lo smalto, porterà i glitter con sé.

3. Rimuovi delicatamente lo smalto glitter rimanente

Mentre questo è senza dubbio il metodo più efficace, alcuni glitter possono ancora rimanere sulle unghie. Perciò, potrebbe essere necessaria una leggera levigatura. Però, attenta, non utilizzare niente di troppo ruvido.

Una volta rimossi tutti i glitter, passa un ultimo strato di remover sulle tue unghie. Ora che sono totalmente pulite, lavati le mani, asciugale, applica l’olio per cuticole e lascialo assorbire. Se hai intenzione di ridipingere immediatamente le tue unghie, assicurati di immergere un pennello per unghie nel remover in modo da poter sciacquare via l’olio dall’unghia, in quanto impedirà allo smalto di aderire saldamente a quest’ultima.