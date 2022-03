Se hai 40 anni e devi andare a cena fuori, è così che dovresti vestirti

Se hai 40 anni, devi andare a cena fuori e non sai come vestirti, ecco 5 idee che possono fare al caso tuo.

I 40 sono i nuovi 20, ma conditi da una buona dose di consapevolezza in più.

La donna 40enne sa chi è, sa quello che vuole e sa anche come prenderselo. E questo può valere anche per quanto riguarda gli outfit da indossare.

Di certo, però, il fisico inizia a cambiare e, di conseguenza, anche le scelte in fatto di look. Ci sono “ragazzine” intrappolate nel corpo di donna, che vorrebbero comunque continuare a seguire i trend under 30, ma che poi si lasciano fermare dalle convenzioni sociali e quando si ricordano di essere over 40, demordono e optano per scelte diverse.

Questo non è sempre necessario: puoi essere giovanile, trendy, sexy a qualunque età. Si tratta solo di un tipo di femminilità diversa, più matura, meno acerba dopo gli anta.

Se hai appunto (almeno) 40 anni e vuoi andare ad una cena elegante, come dovresti vestirti? Ecco 5 outfit creati per te.

Se hai 40 anni e devi andare a cena fuori ecco come potresti vestirti

C’è chi cerca di farci credere che dopo i 40 anni alcuni capi dovrebbero essere letteralmente aboliti e che dovremmo buttarli via a prescindere, ma in realtà non è assolutamente così.

Come dicevamo poco fa, i 40 sono i nuovi 20 ed in ogni caso l’importante è sentirsi bene con sè stesse ed a proprio agio.

Se hai (almeno) 40 anni ed hai bisogno di qualche idea per creare un outfit perfetto per andare a cena fuori, ecco 5 idee per te.

Look total black: pantaloni neri e giacca di pelle

Ebbene sì, la giacca di pelle può fare anche rima con l’eleganza. E poi il total black conferisce alla donna di ogni età quell’aura di mistero, mista a sensualità che le costa continui occhi puntati addosso.

Se quindi hai almeno 40 anni e devi andare a cena fuori, opta per questo look e non te ne pentirai.

Restando su questo tema, poi, se vuoi sapere come costruire un outfit total black per uscire tutti i giorni, ti aiutiamo noi.

Minigonna e cuissardes

Si chiamano cuissardes – ma i fashion addicted di tutto il mondo li chiamano anche overknee boots – ed in realtà non sono altro che stivali che arrivano fin sopra al ginocchio.

Detto ciò, possono diventare il “prolungamento” della nostra minigonna, se non ci sentiamo a nostro agio ad indossarla dopo gli anta (fermo restando che non c’è nulla di male e che delle belle gambe dovrebbero essere messe in mostra ad ogni età).

Un’alternativa? Se non ami questi stivali, opta invece per delle calze scure coprenti, che tecnicamente fanno lo stesso effetto ottico (coprono le gambe appunto).

Abito monocolore e dettaglio coolness

Nessuno ha mai imposto ad una donna sopra i 40 di essere seriosa in ogni contesto. Questo pensiero è assolutamente sbagliato. L’età non è un’equazione matematica, non esiste la formula perfetta per un outfit perfetto, ma è questione di stile, gusto, preferenze.

Quindi va benissimo dare un tocco di brio all’outfit. Se, ad esempio, indossiamo un abito monocolore (anche nero va benissimo), perchè non dargli un tocco di estrosità aggiungendo, ad esempio, una borsa e delle scarpe di colori fluo, oppure accesi?

Come sempre, è il troppo che stroppia, quindi finchè ci manteniamo su alcuni accessori molto colorati, va ancora bene. Ovviamente evita di mischiarne troppi per non incappare nell’effetto “arlecchino”.

Tubino nero e blazer

Restare basic, spesso, è la soluzione migliore ai nostri problemi. Del resto sappiamo benissimo che essere “semplici” non significa essere “banali”.

Dipende tutto da come mixiamo i capi basic. Ad esempio, un tubino nero ed un blazer fucsia oppure rosso, può essere una soluzione ottimale.

Gonna longuette e maglia da dentro

Una gonna lounguette dopo gli anta è sempre una buona idea. Se poi la indossiamo con una maglia da dentro, dei tacchi a spillo e degli accessori magari non eccessivi, ma neanche troppo semplici, l’outfit è pronto.

Il tocco di classe? Il blazer appoggiato sulle spalle (da infilare poi in caso di freddo ovviamente).