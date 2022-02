Look over 40: come creare outfit total black per tutti i giorni!

Look over 40 che ti faccia sentire bene tutto il giorno? Il total black è sempre la risposta giusta! Ma come riuscire ad essere trendy senza sembrare troppo serie? E soprattutto, come valorizzare la nostra fisicità? Leggiamolo, qui su CheDonna!

La moda non ha età! Mai frase è stata più vera! Le tendenze degli ultimi anni hanno infatti dimostrato che non esistono più le limitazioni in fatto di moda. Ogni donna è libera di indossare quello che vuole, a qualunque età. Esistono però dei capi, o meglio degli abbinamenti, che hanno la capacità malefica di “invecchiarci”, allontanandosi dal fine ultimo della moda: quello di valorizzare la nostra fisicità e personalità! Cosa da non sottovalutare se il nostro documento di riconoscimento ci ricorda che abbiamo già oltrepassato la soglia dei 40! E allora cosa fare? Scopriamo tutti i segreti, su questa guida di stile targata CheDonna!

Il corpo di una donna è un libro aperto: racconta la nostra vita, e per questo motivo unica e ineguagliabile. Racconta chi siamo, chi siamo state, la nostra personalità e molto altro. Soprattutto, racconta la nostra età.

Non che sia un qualcosa da nascondere, intendiamoci, ma quante volte abbiamo avuto la sensazione di indossare degli outfit che ci hanno fatto sentire più “mature”?

Se consideriamo che il fine ultimo del fashion è quello di valorizzare la nostra fisicità, e di conseguenza la nostra persona, se un outfit ci fa sembrare più grandi vuol dire che qualcosa è andato storto!

Esatto, perché esistono alcuni abbinamenti che se utilizzati nel modo errato invece di esprimere al meglio chi siamo riescono nell’effetto contrario, facendoci sembrare ciò che non siamo!

È arrivato il momento di scoprire come creare degli outfit trendy over 40. Come fare? Facile: con il total black!

Scopriamo gli outfit migliori da creare con il total black per un look over 40!

Look over 40 total black! Chi non ama un outfit nero? Elegante, sofisticato e di tendenza!

Se abbiamo un appuntamento elegante, un pranzo di lavoro, o una semplice passeggiata con le amiche, l’outfit total black è sempre la risposta giusta per valorizzare la nostra figura. Ma fate attenzione: non basta abbinare capi di color nero per un look giusto, bisogna prestare attenzione alle forme. Come fare? Prendiamo ispirazione da loro: Sarah Jessica Parker, Demi Moore e molte altre, che hanno fatto del total black il loro punto forte!

Iniziamo da un concetto chiave: la prima regola in fatto di fashion è capire chi siamo e dimostrarlo con i propri abiti. Non c’è cosa più brutta, a qualunque età, vestire “dei panni” che non ci appartengono. Quindi siate sempre originali, ma soprattutto voi stesse.

Una volta capito ciò veniamo agli outfit. Per un look sofisticato over 40 per tutti i giorni il total black è un’ottima scelta. Ma come realizzarli?

utilizzate capi morbidi: il tailleur lo amiamo tutte, è vero. Ma se abbinato nel modo sbagliato ci farà sembrare in pochi secondi più grandi. Abbinate la vostra giacca sartoriale con un jeans morbido, boyfriend o a campana. Al posto del cappotto un cardigan di lana oversize e uno stivale con tacco. Ovviamente tutto total black.

il tailleur lo amiamo tutte, è vero. Ma se abbinato nel modo sbagliato ci farà sembrare in pochi secondi più grandi. Abbinate la vostra giacca sartoriale con un jeans morbido, boyfriend o a campana. Al posto del cappotto un cardigan di lana oversize e uno stivale con tacco. Ovviamente tutto total black. le scarp e: non esiste segreto migliore di questo. Utilizzate una scarpa “divertente” sotto ai vostri look. Look casual? Una sneakers bianca sarà perfetta. Serata elegante? Sotto al vostro tubino nero utilizzate una scarpa col tacco stringata, al posto della classica décolleté.

e: non esiste segreto migliore di questo. Utilizzate una scarpa “divertente” sotto ai vostri look. Look casual? Una sneakers bianca sarà perfetta. Serata elegante? Sotto al vostro tubino nero utilizzate una scarpa col tacco stringata, al posto della classica décolleté. accessori luminosi: per migliorare un outfit total black over 40 non c’è cosa migliore di puntare sugli accessori. Maxi collana con catene, bracciali multipli e borsa colorata, da portare a tracolla!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna su come creare un perfetto look over 40 utilizzando un outfit total black.

Vi è piaciuta questa guida di stile? E allora dovrete aspettare la prossima! Il divertimento è assicurato!