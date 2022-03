Come si fa ad amarsi per sempre? Oggi è ancora possibile?

“E Vissero per sempre felici e contenti” questa conclusione è riservata a tutte le favole belle. Ma come si fa ad amarsi per sempre nella realtà?

Restare innamorati, fedeli, uniti e portare avanti il progetto di vita comune è sempre più difficile. I nostri nonni restavano insieme e neppure consideravano la possibilità di una separazione dopo il matrimonio. Oggi siamo disposti a lasciarci se la relazione non ci soddisfa ma siamo anche disposti a lottare per far andar bene le cose?

Prova a chiedere ai tuoi nonni come hanno fatto a sopravvivere nel tempo in coppia e probabilmente ti diranno: “Prima bastava amarsi!”. I rapporti a livello di coppia sono molto cambiati negli anni e sono cambiate anche le regole. Ad esempio restare insieme a qualunque costo era una regola condivisa dalla società. Le donne che lasciavano il marito violento non venivano accolte dalla famiglia di origine anche se avevano avuto una buona ragione per abbandonare il tetto coniugale. Restare a casa era la regola e si potevano tentare tante strade eccetto quella della separazione. Oggi al di là dell’amore che ci lega al partner se non rispettiamo certi percorsi relazionali, possiamo scegliere di lasciarci.

Amasi per tutta la vita, è ancora possibile o è un’utopia?

Vi siete conosciuti, poi innamorati, infine avete scelto di trasformare la vostra relazione in una storia d’amore duratura. Per restare uniti per sempre l’amore non basta. Ce ne rendiamo conto tutte le volte che tra i nostri amici e parenti arriva la notizia di una separazione. Proprio loro che sembravano perfetti insieme! Se usiamo la sabbia per plasmare questo amore non resisterà a lungo al tempo e alle intemperie. Vi potrete amare per tutta la vita e fare in modo che la vostra unione sopravviva al tempo a patto di non dimenticare ciò che stiamo per svelarvi.

Quando siamo innamorati ci sentiamo invincibili. Col tempo ci rendiamo conto che neanche noi siamo immuni ai conflitti e che il nostro partner non è perfetto come lo immaginavamo. L’idea che ci eravamo fatti di questo amore era fin troppo idilliaca. Non avevamo considerato che per restare insieme ed amarsi per tutta la vita dovevamo apportare sempre nuove garanzie al nostro amore. Amare e basta non aiuta più. Per superare tutto insieme bisogna lavorare sul rapporto, tenere viva la fiamma dell’amore e della passione, coltivare l’intimità emotiva e soprattutto tenere sempre a mente alcuni consigli:

Ama te stesso

Tutti noi sentiamo il bisogno di essere amati e ci aspettiamo che sia il partner a dover soddisfare questo bisogno. Questo è il motivo per il quale spesso l’amore ci delude. Il partner non potrà mai soddisfare tutte le nostre esigenze emotive. Siamo noi stessi a doverci amare, coccolare a darci ciò che desideriamo invece di pretendere che sia il partner a farlo. L’altro non sa neanche quali sono i nostri reali e profondi bisogni. Metterlo continuamente alla prova in amore non aiuta a farci sentire meno il peso dell’insoddisfazione. Non chiedere al partner le attenzioni che ti mancano, chiedile a te stesso. Al partner riserva la versione migliore di te stesso e colleziona con lui bellissimi ricordi di momenti felici.

Conosci te stesso

Spesso quando si parla di coppia si pensa alla condivisione. La casa, i doveri, le bollette, le faccende domestiche… condividiamo tutto. Dovremmo imparare a condividere anche i nostri pensieri invece di fare finta che tutto vada bene e morire dentro. Se temi di raccontare cosa c’è che non va sentirai un vuoto dentro che investirà anche la coppia. Parti da te stesso, cerca di chiederti di cosa hai bisogno, cosa ti fa stare male, quali sono i sogni che vuoi realizzare e cosa desideri. Se non stai bene con te stesso non potrai mai stare bene con gli altri.

Sii autonoma

Molte donne commettono l’errore di associare la felicità alla sicurezza affettiva. La felicità non può dipendere dall’andamento del legame. Solo imparando ad amare noi stessi preserveremo la nostra felicità e la scinderemo dalla coppia. Questo comporta una latro rischio. Secondo alcuni esperti negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un fenomeno che imperversa in molte relazioni: gli uomini vogliono essere sempre più lasciati liberi e allo stesso tempo le donne si sentono “libere” pur essendo in una relazione. Questo è il motivo per il quale si opta sempre più spesso per una legame senza convivenza. Nel momento in cui si condivide lo stesso tetto questa concezione di libertà potrebbe causare problemi. E’ necessario un equilibrio. Non si deve fare tutto insieme ma neanche tutto da soli.

Punta tutto sulla gentilezza

Uno dei più grandi nemici della coppia è la la tendenza a svalutare l’altro. Questo atteggiamento rivela che stiamo solo riversando sull’altro le nostre frustrazioni. Vogliamo dimostrargli che è il partner ad essere sbagliato, lo rimproveriamo, lo colpevolizziamo. Provate invece a fare la cosa opposta, incoraggiatelo, sollevate il suo morale, ricordategli quanto vale, elencate le sue vittorie, vi renderete conto che invece di sentirvi infelici di stare accanto ad una persona che secondo voi non vi merita, inizierete a sentirvi fortunati e privilegiati per essere stati la scelta del partner.

Molto spesso il modo in cui vediamo le cose cambia tutto. Il nostro atteggiamento non è privo di conseguenze. Possiamo cambiare le cose semplicemente prendendo in mano la situazione e iniziando a dare noi l’esempio. Restare insieme tutta la vita per amore non è impossibile. Bisogna fare in modo di volerci scegliere ogni giorno.