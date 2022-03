Harry e Meghan esclusi dalla cerimonia degli Oscar: tutta “colpa” di Diana

Harry e Meghan non sono stati invitati agli Oscar 2022. Il motivo? Meghan avrebbe dovuto premiare un’attrice “sconveniente”.

Stando alle voci che sono circolate nelle ultime settimane, i Sussex avrebbero dovuto prendere parte agli Oscar in qualità di presentatori. Si puntava soprattutto su Meghan per consegnare una prestigiosa statuina.

Le cose però non sono andate esattamente come Meghan avrebbe desiderato e la Royal Family le ha messo nuovamente i bastoni tra le ruote. Si tratta però di una mera casualità, e la decisione di non coinvolgere lei e Harry nelle premiazioni è venuta direttamente dall’Academy.

Se i Sussex si fossero ritrovati sul palco con una determinata attrice le conseguenze sarebbero state davvero imbarazzanti. Probabilmente inoltre gli organizzatori dell’evento hanno voluto evitare che Harry e Meghan si lamentassero con le TV dopo la cerimonia: meglio tenerseli buoni!

Ma perché Harry e Meghan non sono stati invitati agli Oscar?

Fino a qualche giorno fa si temeva che Harry disertasse la commemorazione per il Principe Filippo, organizzata a un anno dalla morte, per andare agli Oscar insieme a Meghan. Fortunatamente il destino ha evitato questo scandalo.

Il motivo per cui Harry e Meghan non hanno partecipato agli Oscar riguarda comunque la famiglia reale e, in particolare, il fatto che tra le nominations per la miglior attrice protagonista compariva il nome di Kristen Stewart.

La giovane attrice è diventata famosa in tutto il mondo grazie al personaggio di Bella, protagonista femminile di Twilight, ma recentemente è stata scelta per interpretare Lady Diana nel film biografico Spencer.

Il film è completamente incentrato sulla vita di Lady Diana e ha “riempito” molti vuoti della sua biografia “romanzando” le informazioni in possesso degli autori.

Come si può facilmente immaginare mettendosi nei panni di William e di Harry, non è stato semplice per i figli di Diana lasciare che i media speculassero di nuovo sulla sua vita.

Per questo motivo Harry e Kristen Stewart non avrebbero mai dovuto trovarsi sullo stesso palcoscenico. Per ironia della sorte, comunque, Kristen Stewart non ha vinto l’Oscar, che è finito nelle mani dell’attrice Jessica Chastain.

Ad ogni modo prevenire è meglio che curare: per evitare un eventuale e spiacevole incidente diplomatico, Harry e Meghan non sono stati invitati a partecipare alla cerimonia da presentatori, con notevole disappunti di Netflix.

I Duchi infatti collaborano con la piattaforma digitale e di certo sarebbe stata un’enorme pubblicità per il brand. Purtroppo le stelle non si sono allineate e Meg non ha potuto sfilare con l’ennesimo abito di gran gala su un palcoscenico di rilevanza mondiale.

L’ultima volta lo ha fatto portando un abito da dea greca agli NACCP Awards (dov’è stata pesantemente criticata) e la volta precedente aveva indossato un abito meraviglioso (ma troppo piccolo) per l’occasione sbagliata. Avrebbe potuto farsi perdonare questi scivoloni di stile, ma sarà per la prossima volta!

