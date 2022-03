Morbida, saporita, invitante: questa pasta è da applausi

Un piatto povero e tradizionale che risolve molti problemi, a pranzo come a cena, per una pasta e patate da applausi fate come vi diciamo

Se chiedete ad un dietologo, mai mescolare la pasta e le patate insieme durante un pasto. Ma poi se chiedete agli chef, tutti vi diranno che pasta e patate è uno di quei piatti poveri che un una cucina non dovrebbero mai mancare.

E allora, se vogliamo preparare una pasta e patata da applausi, quali sono i quattro errori che non dobbiamo assolutamente commettere? Perché sembra una ricetta semplicissima eppure nasconde delle insidie.

Il primo errore è quello di scegliere la pasta non adatta. Trattandosi di una ricetta molto tradizionale, prevede il recupero di pasta mista, cioè quella che avete avanzato da altre ricette. Fondamentale però è scegliere tipo di pasta che abbiano lo stesso tempo di cottura e non ad esempio pasta fresca e secca, oppure spaghetti classici e tortiglioni trafilati al bronzo che richiedono più tempo.

Secondo errore è proprio la cottura. In genere per la pasta servono dieci minuti, forse qualcosa in più, ma non dobbiamo pensare che essendoci le patate possiamo farla stracuocere. In questo caso è al dente, non ci sono discussioni.

Il terzo errore possibile è nelle patate. Scartate immediatamente quelle novelle, in questo caso di servono patate vecchie. E il quarto errore? Non insaporire al meglio la nostra pasta e patate: noi ad esempio aggiungiamo la crosta di parmigiano, che dà un sapore speciale in cottura.

Pasta e patate, la vera ricetta per non sbagliare

E allora, dopo tutti questi consigli, ecco la ricetta della pasta e patate da applausi.

Ingredienti:

250 g pasta corta mista

700 g patate

1 cipolla ramata piccola

20 g concentrato di pomodoro

5 cucchiaio di olio extravergine di oliva

70 g parmigiano

1 crosta di parmigiano pulita

sale q.b.

pepe q.b.

Mettiamo a bollire un tegame medio pieno di acqua, poi saliamola e teniamola da parte perché ci servirà per la cottura della pasta e patate (proviamo questa versione) .

Laviamo e sbucciamo le patate, quindi tagliamole a tocchetti della stessa dimensione. Poi sbucciamo e affettiamo sottilmente la cipolla, prendiamo un altro tegame e accendiamo la fiamma basse per fare dorare la cipolla nell’olio.

Quando ha preso colore aggiungiamo le patate e lasciamole insaporire per una decina di minuti,. Quindi uniamo anche il concentrato di pomodoro e mescoliamo con un cucchiaio di legno.

Poi ricopriamo le patate con una parte dell’acqua bollente, aggiungiamo anche la croista puluta del parmigiano e continuiamo a farle cuocerle per 15 minuti. A quel punto aggiungiamo anche tutta la pasta mista che dovrebbe cuocere indicativamente in 10-12 minuti.

Allunghiamo ancora con un po’ d’acqua e quando siamo a fine cottura mantechiamo con una dose generosa di parmigiano grattugiato. Spegniamo e come vi abbiamo consigliato aspettiamo qualche minuto prima di servire.