Collane, orecchini, anelli e bracciali low cost da sfoggiare in primavera

Chi è poco abituata a portare anelli (la fede che non vi si sfila più dal dito ovviamente non fa testo) si ricorda solo una volta seduta al tavolo del ristorante con le amiche di averli dimenticati sul comodino di casa.

Chi porta bracciali solo ed esclusivamente con un valore affettivo allora è difficile che inizi a mettere bigiotteria senza una motivazione altrettanto importante. Per tutte però ci sono collane, orecchini ed altri bijoux da scoprire.

Vorremmo più o meno tutte ricevere in dono i gioielli che abbiamo salvato con attenzione nella nostra wishlist ma, visti i costi, nel mentre va bene accontentarsi di bigiotteria alla moda. Così facendo si possono cambiare molti accessori, giocare con le forme ed i colori, accostarli ad un orologio importante o ad un paio di orecchini ereditati dalla nonna che faranno poi apparire nell’insieme tutto più prezioso. Vediamo quali nuovi modelli comprare per la primavera.

Con la vasta scelta di brand low cost che si sono lanciati nel tempo anche nella vendita di bigiotteria, è davvero impossibile non trovare qualcosa che sia perfetto per noi. Spendendo anche dieci euro si può avere un set di anelli in metallo dorato, con un prezzo poco più alto c’è una collana doppia e così via.

Collane, bracciali, orecchini ed anelli tutti da mostrare! Ecco quali scegliere

Se si pensa ad H&M vengono in mente capi creativi, economici e sempre diversi ma solo in un secondo momento potremmo ricordarci della zona accessori. I cinque anelli in color oro giallo hanno forme differenti ed arrotondate e tra una pietra verde oliva ed una arancione su oro rosa (che fa parte di un altro set) staranno alla grande con un abito elegante ed una collana semplice e lineare nella stessa tonalità. Costano 7,99 euro.

Il bangle in metallo rosato e strass con gemma fucsia di Stroili Oro sembra uscito da una gioielleria del centro. Il prezzo è di 24,90 euro ma la figura che si fa avendolo al proprio polso vale mille volte di più. Ottimo anche come regalo ad un’amica.

Su Zalando – e nei negozi del marchio disseminati un po’ ovunque, c’è il set fatto da quattro collane di Stradivarius, lunghezze che si completano, un ciondolo con i punti cardinali e la voglia di indossarle tutte con una maglia scollata. Costa 9,99 euro.

Gli orecchini di Chiara Jewels sono romantici ed anche scontati a 22,90 euro. In argento ma placcati oro 18k sono ricchi di diamanti sul cerchio ed hanno un cuore rosa appeso a renderli unici. Decisamente da portare ogni giorno.

Con i sandali abbiamo risolto per il momento e se aggiungiamo uno o più di questi accessori, il rinnovo del guardaroba per la primavera sta procedendo a gonfie vele. Le meraviglie non sono finite e la differenza la fa sempre il modo di portarle addosso.

