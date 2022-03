Copiamo il trend labbra nude: ecco il prodotto perfetto dai 40 anni in poi

Il make up nude per le labbra non è solo per le ragazzine: è perfetto anche dopo i 40 anni, a patto di utilizzare i prodotti giusti!

Le labbra nude sono un trend fortissimo degli ultimi anni. A volte vengono realizzate esaltando e uniformando il colore naturale delle labbra per dare risalto al make up degli occhi.

Più spesso però vengono realizzare per fare al viso un aspetto fresco e naturale grazie a un make up realizzato per essere “invisibile”.

Le labbra nude possono essere matte (cioè realizzate con prodotti dal finish opaco) oppure gloss (effetto che si ottiene con prodotti lucidi).

In entrambi i casi, però, la salute e la texture della pelle delle labbra sono fondamentali. Per ottenere delle perfette labbra nude è necessario prima di tutto prendersi cura delle labbra con la beauty routine e i prodotti giusti.

Questo è vero in particolare dopo i 40 anni, quando l’organismo comincia a produrre meno collagene e la pelle del viso comincia a perdere turgore ed elasticità.

Labbra nude perfette dopo i 40 anni step by step

Labbra belle “a nudo” significa prima di tutto labbra lisce, idratate e in salute. Se, da giovani, per ottenere questo risultato basta un po’ di burro cacao, quando la pelle si fa matura le cose cambiano leggermente.

Prima di tutto le labbra mature cominciano a “fessurizzarsi”, cioè a manifestare dei solchi verticali piuttosto profondi che sono noti con il termine “codice a barre” e che vanno gestiti e minimizzati prima di passare al make up vero e proprio.

Oltre a questo, le labbra devono essere periodicamente sottoposte a uno scrub delicato al fine di eliminare pellicine e cellule morte che possono far apparire le labbra secche, screpolate e sgradevoli al tatto.

Anche se è possibile utilizzare i classici scrub in vendita in profumeria, consigliamo di optare per un semplicissimo scrub naturale che permette di levigare e ammorbidire le labbra in pochi secondi.

Per farlo basterà una goccia di miele e un pizzico di zucchero: basterà intingere il polpastrello del dito indice nel miele, quindi tuffarlo nello zucchero e strofinare delicatamente le labbra. Per fare in modo che questo scrub abbia il massimo effetto bisogna applicarlo sulle labbra perfettamente asciutte, altrimenti l’acqua scioglierà i granelli di zucchero.

Il trattamento andrà eseguito solo una volta la settimana, non di più. Ciò che invece va eseguito tutti i giorni è l’applicazione di una crema profondamente idratante all’acido ialuronico.

Questo componente chimico infatti assorbe moltissima acqua: penetrando nei tessuti contribuisce a intrappolare grandi quantità di fattori idratanti all’interno della pelle, mantenendo i tessuti morbidi ed elastici.

Se l’idratazione tramite crema è un passaggio fondamentale della beauty routine dopo i 40 anni, il cosmetico irrinunciabile per labbra nude perfette è il lip balm.

Questo prodotto, che negli ultimi mesi ha conosciuto un enorme successo e quindi una grandissima diffusione, è un burro cacao che contiene acido ialuronico.

La sua particolare composizione fa sì che questo prodotto permetta ai fattori idratanti di penetrare molto in profondità e di mantenere le labbra idratate e morbide molto a lungo.

Inoltre, ha il grande pregio di non risultare appiccicoso e di asciugarsi rapidamente, a differenza del burro cacao.

A questo punto non rimane che seguire passo passo tutte le istruzioni per realizzare un perfetto trucco labbra nude.

Solo un consiglio: chi ha più di 40 anni dovrebbe evitare di utilizzare le tinte labbra: anche se assicurano un effetto a lunga durata tendono a seccare moltissimo la mucosa delle labbra contrastando l’effetto dell’idratazione che abbiamo applicato in precedenza.

Molto meglio optare per rossetti morbidi e cremosi da “tenere a bada” con una matita trasparente lungo il contorno labbra.

