Meghan al gala con un abito blu che ricorda la Regina: una provocazione?

L’abito blu con cui Meghan ha ritirato un premio l’altra sera è una sottile provocazione per la Regina Elisabetta? Potrebbe essere: gli indizi ci sono tutti!

Meghan Markle ha sempre utilizzato i propri outfit per inviare messaggi più o meno sottili alla monarchia britannica. Se durante l’ormai famosissima intervista a Oprah Winfrey la Markle aveva citato un’altra famosissima duchessa americana, stavolta pare si sia proprio inspirata a Sua Maestà.

Il 27 Febbraio Harry e Meghan sono stati insigniti del President Award della NACCP, una prestigiosa associazione che premia gli artisti e gli attivisti neri che si battono quotidianamente per difendere e diffondere la cultura afroamericana.

Il premio ha celebrato l’impegno civile della fondazione Archewell durante gli ultimi mesi ma è stato anche il palcoscenico ideale per Meghan, che è stata la protagonista indiscussa della serata.

Quale miglior occasione per affermare la propria “regalità”, i barba alla Regina Elisabetta?

L’abito blu di Meghan era una provocazione?

L’abito con cui Meghan ha ritirato il prestigiosissimo premio è stato paragonato al peplo di una dea greca.

Si tratta di un abito da sera dallo scollo diagonale, quindi senza maniche e con un profondissimo spacco che arrivava fino a metà coscia.

A impreziosire ulteriormente l’outfit c’era una bellissima fascia azzurra che correva lungo la scollatura e che, sul retro dell’abito, formava un breve strascico.

Anche se di certo la Regina Elisabetta non ha mai indossato nulla di vagamente simile, è impossibile non notare la somiglianza tra la fascia diagonale azzurra dell’abito di Meghan e quella che spesso indossano i reali.

Nel caso della Famiglia Reale si tratta di una fascia onorifica, sulla quale vengono appuntate medaglie e riconoscimenti ottenuti per i servizi prestati alla Corona britannica o al Paese.

Anche nel corso di un altro, famoso ricevimento, Meghan e Harry hanno indossato un altro dei simboli ricorrenti sugli abiti dei Reali, il papavero rosso che ricorda tutti i morti nel corso delle guerre combattute dal Regno Unito.

Si ha quindi l’impressione che Meghan stia continuando a giocare a fare la Reale, anche se il suo titolo non ha alcun significato negli Stati Uniti.

A farglielo notare sono stati molti commentatori, soprattutto quando Meghan è andata in visita in una scuola e molti adulti hanno trovato inaccettabile una sua scelta.

A onor del vero non si tratta di un “gioco” a cui Meghan sta partecipando da sola. Anche Harry sta dimostrando di voler continuare a svolgere tutte le attività di cui si occupava prima in virtù della sua nascita reale.

Esattamente come sua moglie, Harry si sta servendo a questo scopo della Fondazione Archewell. Il problema è che per milioni di persone in tutto il mondo Harry ha perso questo diritto nel momento in cui ha rinunciato ai suoi doveri reali.

In particolare, il tweet di Archewell sulla guerra in Ucraina non è stato preso bene dalla Rete. Harry e Meghan esprimevano sostegno a favore dei combattenti ucraini e invitavano altri a fare lo stesso. Negli stessi giorni William e Kate inviavano dal loro account Twitter ufficiale un messaggio praticamente identico senza scatenare polemiche.

La differenza? William rappresenta ancora il proprio Paese e sarà il futuro Re d’Inghilterra, esattamente come Kate sarà la sua Regina (e non Principessa Consorte!). Harry attualmente non rappresenta nulla se non gli interessi personali suoi e di sua moglie.

Non avendo alcun legame con l’Ucraina, Archewell sembra non avere i titoli per esprimersi su un argomento così delicato.

