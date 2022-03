Simona Izzo è una delle attrici e doppiatrici più amate e conosciute in Italia. Ma vi ricordate com’era da giovane? Irriconoscibile!

Figlia del doppiatore Renato Izzo, Simona Izzo è una delle attrici e doppiatrici più richieste e conosciute. Attiva sia in tv che a teatro, Simona è inoltre stata autrice di diversi libri, essendo una grande appassionata di letteratura. Non molti però ricordano com’era agli inizi della sua carriera. Negli anni Settanta, infatti, la Izzo era davvero una bellezza mozzafiato! Ecco la foto che lo prova. La riconoscete?

Ultimamente non si vede spesso la Izzo in TV, anche se la talentuosa attrice è sempre molto attiva a livello professionale. L’abbiamo potuta ammirare però nel 2021 nelle vesti di regista nella serie Svegliati amore mio, in cui ha affiancato il marito Ricky Tognazzi. Nel 2018 ha invece preso parte alla miniserie La vita promessa, sempre per la regia del marito Ricky Tognazzi.

Ma com’era Simona Izzo da giovane?

La Izzo ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo come doppiatrice quand’era ancora molto giovane. Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta Simona è stata una ‘signorina buonasera’ della Rai, e ha anche condotto la rubrica Prossimamente – Programmi per sette sere. Il suo primo impegno come regista lo ha ottenuto nel 1986, anno in cui ha diretto insieme a Rossella Izzo il film televisivo Parole e baci.

Nel 1990 è riuscita ad aggiudicarsi il Nastro d’argento per il doppiaggio di Jacqueline Bisset nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Ha successivamente preso parte a film come In camera mia, del 1992, Prestazione straordinaria, del 1994 e Simpatici & antipatici del 1998, per la regia di Christian De Sica. È stata inoltre premiata con il David di Donatello per la miglior regista esordiente nel 1994, con il film Maniaci sentimentali.

Nel 1997 ha recitato in Camere da letto, in cui ha affiancato Diego Abatantuono e Maria Grazia Cucinotta (che ha recentemente raccontato un dramma terribile da lei vissuto). Molte le collaborazioni con il marito Ricky Tognazzi (sposato dopo una lunga relazione con Maurizio Costanzo), tra cui Tutte le donne della mia vita. Il loro sodalizio professionale dura ancora oggi.

Oltre ai suoi impegni sul set, Simona è anche un’abile scrittrice. Ha scritto, tra le altre cose opere letterarie come Diario di una donna che ha tradito, L’amore delle donne, Mascalzoni latini- Come ci amano gli uomini, Quando l’amore non aspetta: storie di uomini e passione- come ritrovare il controllo del piacere, e Diario di una famiglia allargata. Nel 2012 ha preso inoltre parte con il figlio Francesco alla prima edizione del reality show di successo Pechino Express, mentre recentemente si è avvicinata al mondo del teatro, riscuotendo un gran successo di pubblico e di critica (sempre accompagnata dall’inseparabile marito Ricky Tognazzi). Pensate di sapere proprio tutto su Simona Izzo? Ecco alcune curiosità che probabilmente vi stupiranno!