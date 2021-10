Simona Izzo: dai grandi amori alla vita da nonna, 5 curiosità che sicuramente non conosci

Simona Izzo è una delle artiste più apprezzate di sempre, ma credi davvero di sapere proprio tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci su di lei.

Simona Izzo non ha di certo bisogno di presentazioni. Durante il corso di questi anni, grazie al suo incredibile talento, è riuscita a imporsi nel panorama cinematografico italiano. Prima come attrice e doppiatrice, ma poi anche nelle vesti di sceneggiatrice scrivendo le ultime fiction Mediaset che hanno visto protagonista Sabrina Ferilli.

Simona, oltre ad essere stata per parecchio tempo ospite fissa nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, ha anche deciso di mettersi in gioco nella casa del Grande Fratello Vip dove si è raccontata in una veste completamente diversa al pubblico del piccolo schermo. Ma durante quel momento l’attrice ha raccontato davvero tutto sul suo conto?

Ecco 5 cose che probabilmente non conosci su Simona Izzo e che probabilmente te la faranno apprezzare ancora di più.

5 cose che probabilmente non conosci su Simona Izzo

Simona Izzo, oltre ad appassionare il pubblico del piccolo e grande schermo attraverso le opere realizzate durante gli anni della sua onorata carriera, ha anche incuriosito i suoi fedeli telespettatori anche per la sua intensa vita sentimentale.

Prima di sposare Ricky Tognazzi, infatti, l’attrice è stata sentimentalmente legata anche al cantante Antonello Venditti, che scelse di tradirla con una donna che, per dirla alla buona, la Izzo definì poco attraente, e con Maurizio Costanzo, conduttore di successo e marito di Maria De Filippi. Voi ricordavate queste curiosi retroscena sul suo privato? Ma attenzione perché le curiosità non finiscono di certo qui.

Simona Izzo ha sempre avuto un rapporto onesto e sincero con il suo pubblico. Tant’è che non solo non ha mai nascosto di essere favorevole alla chirurgia estetica, ma anche di averci ricorso qualche volta per migliorare alcuni aspetti che non la convincevano particolarmente.

Tornando alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, la Izzo non ha mai nascosto di soffrire del disturbo bipolare e per questo, purtroppo, fu più volte attaccata da Jeremias Rodriguez durante la loro convivenza forzata. Simona è stata una delle prime a trovare il coraggio di parlarne sul piccolo schermo degli italiani.

Oltre al grande cinema, Simona ha anche lavorato per progetti dedicati ai giovanissimi, doppiando uno dei Puffi. La ricordate?

L’ultima curiosità riguardante la Izzo, riguarda il suo privato. Ricky Tognazzi, suo marito, prima di essere legato a lei è già stato sposato. Bene la sua ex moglie e Simona sono ottime amiche, segno che una famiglia allargata è una realtà possibile.