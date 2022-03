Sono stati anni difficili per Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro. Ecco il terribile dramma che Paola Caruso ha dovuto affrontare.

Paola Caruso è un volto noto dello show business italiano. Oltre ad aver preso parte alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis Avanti un altro, Paola ha inoltre preso parte all’Isola dei Famosi 11 e ora è impegnata sul set de La Pupa e il Secchione 2022, quest’anno condotto da Barbara D’Urso. Benché la carriera stia procedendo a gonfie vele, dal punto di vista personale Paola ha dovuto fare fronte a situazioni davvero poco piacevoli. Ecco di cosa stiamo parlando.

Classe 1985, Paola ha dichiarato di essere stata adottata all’età di tredici anni e di non aver mai conosciuto i suoi genitori biologici. Dopo aver acquisito notorietà nel mondo dello spettacolo frequentando il Billionaire di Flavio Briatore in Costa Smeralda, Paola ha preso parte a Miss Italia nel 2003, ottenendo il titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Ha inoltre preso parte al programma televisivo di Rai 2 Pechino Express ed è spesso ospitata, attualmente, nel programma di Barbara D’Urso, dove di solito discute di gossip e scandali vip.

Il dramma di Paola Caruso

Ospite nel frequentatissimo salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl (che negli anni è stata anche attaccata da Selvaggia Lucarelli) ha ammesso di aver faticato molto a crescere da sola suo figlio Michelino. Quand’era ancora incinta, infatti, il suo compagno di allora (l’imprenditore Francesco Caserta) l’ha improvvisamente abbandonata e lei si è trovata a dover accudire in solitudine il bimbo appena nato. Nonostante i diversi appelli, la situazione non è migliorata con il tempo e niente è cambiato da allora.

A renderla forte, ha rivelato Paola (che ha recentemente posato per un calendario senza veli), è il suo amore per il figlio. Un amore così intenso da permetterle di superare qualsiasi avversità. “Faccio da mamma e da papà, non è facile perché sono sola”, ha detto la Caruso, che avrebbe voluto dare al bambino una vita felice con una famiglia unita. “Volevo dare a Michelino qualcosa in più ma purtroppo non ci sono riuscita” ha ammesso la showgirl calabrese. Nonostante le tante difficoltà e i momenti bui, Paola si sta lentamente riappropriando della sua vita. Ha anche iniziato una nuova relazione con il consigliere regionale di forza Italia Paride Mazzotta.