Non sai con cosa abbinare la camicia di jeans? Ecco 5 idee per te

La camicia di jeans è un evergreen, ma spesso è difficile capire con quali capi la possiamo abbinare. Ecco 5 outfit creati partendo da questo indumento.

La camicia di jeans fa un po’ back to 90s, diciamoci la verità. Potremmo collocarlo nella sezione “capi moda Y2K”, anche se in realtà sappiamo che è uno di quegli indumenti che non sono mai morti, per poi risorgere.

Un po’ come il trench, che aveva abbandonato le grandi scene mainstream mondiali ma che, dopo essere stato relegato a capo underground per diversi anni, è tornato con prepotenza ad invadere passerelle, strade, negozi.

La camicia di jeans, poi, fa anche tanto primavera: possiamo indossarla in mille modi diversi in questa stagione, perchè è fresca, si adatta alle temperature miti.

Perchè quindi non addentrarci nei meandri di questo capo? Ecco quindi 5 modi di indossare la camicia di jeans (ed essere uno schianto).

5 modi di abbinare la camicia di jeans

La camicia di jeans può diventare il must have del nostro guardaroba (per molte donne già lo è).

Ma spesso costruire outfit che siano al contempo alla moda, originali, casual, ma non troppo, chic, ma non troppo può essere complicato. Ecco quindi 5 modi – trendy, a metà strada tra un look casual e chic – di abbinare la camicia di jeans.

Look “total jeans”

Tranquilla, quello che abbiamo definito come “total jeans” non è un parente stretto del total black: sono due mondi del tutto distanti tra loro.

Mentre il total black gioca sul monocolore, in questo caso possiamo giocare sulle tonalità.

Esistono jeans molto chiari, chiari, medi, scuri, molto scuri. Sì ad un bel mix di toni e sì sia a camicia di jeans + jeans sia a camicia di jeans + gonna.

Un suggerimento? Per scegliere il colore preciso, guarda la tua forma del corpo: se, ad esempio, hai un fisico a pera, indossa nella parte alta del corpo un colore più chiaro (che è quello che vogliamo mettere in risalto) e nella parte inferiore uno più scuro. Se hai un fisico a mela, fai l’esatto contrario.

Se, invece, hai un fisico a clessidra, gioca sul monotono (con l’accento sulla penultima o) perchè il total look – soprattutto se scegli indumenti stretti – metterà in risalto le tue forme.

Camicia di jeans e pantalone bianco skinny

Certo, questo abbinamento non va bene per tutte le donne. Il pantalone bianco skinny di per sè ingrossa, mette in risalto i difetti, evidenzia glutei e gambe. Niente paura però: possiamo comunque trovare dei piccoli accorgimenti che ci facciano sentire a nostro agio.

Ad esempio, possiamo scegliere dei pantaloni a vita alta, che snelliscono la figura, oppure, se ancora non ci sentiamo bene, possiamo semplicemente optare per un’altra forma di pantalone e basta, il risultato sarà ugualmente raffinato.

Questa combo – anche con una cintura in vita colorata abbinata alle scarpe – dà vita al tipico look casual – chic: può adattarsi ad una giornata in ufficio – con degli anke boot, dei semplici mocassini, oppure delle loafer, ad esempio – ma anche per uscire di pomeriggio per l’aperitivo, con dei décolleté di vernice.

Camicia di jeans, pantalone nero e cappotto lungo

“Il triangolo sì, lo dobbiamo considerare” ed è questo il caso. Il trio camicia di jeans, pantalone nero e cappotto lungo, si colloca esattamente a metà strada tra un look semi – sporty ed uno elegante.

In questo caso, come nel precedente, fanno tutto le scarpe. Possiamo indossare un paio sportivo per uscire di giorno, ma anche un paio di stivali sopra al ginocchio (chiamati anche overknees boots oppure cuissard boot, oppure ancora thigh high boot) per uscire di sera.

Camicia di jeans da sopra al vestito

Specifichiamo subito che questo look è adatto soprattutto alla primavera inoltrata, al periodo quasi a cavallo dell’estate, per intenderci.

Ma cosa c’è di più comodo, ma al tempo stesso trendy, di un abito – meglio ancora se monocolore, soprattutto bianco oppure nero – con la camicia lunga da sopra?

Camicia di jeans dentro la gonna

La camicia di jeans dentro la gonna a vita alta è un tripudio di eleganza. Ci riporta alla mente gli anni ’50, in cui si iniziò a mettere in risalto il cosiddetto “vitino da vespa”, con gonne molto strette in vita.

Ed in effetti è questo ciò che crea questo look: la camicia di jeans diventa quindi un perfetto alleato di questo stile, si presta a cambiare direzione per accompagnare la gonna – che sia una longuette, svasata, a sirena, a balze va bene lo stesso – verso la via del vintage.

Il risultato comunque è sempre molto di classe. Un consiglio? Abbina questo duo ad uno chignon – magari proprio quello tipico di quel decennio – e ti sembrerà di aver fatto letteralmente un tuffo nel passato.

