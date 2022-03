Kate Middleton, il dettaglio sorprendente che ha sconvolto tutti

Kate Middleton appare sempre bellissima e raggiante a qualunque evento partecipi. Ma qual è il segreto di bellezza della splendida duchessa? Ecco il dettaglio sorprendente riguardante Kate Middleton che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La duchessa di Cambridge Kate Middleton è ormai famosa per i suoi look sempre impeccabili con i quali incanta i popoli di tutto il mondo (ultimamente l’abbiamo vista sfilare con abiti favolosi davanti ai fotografi nel chiacchieratissimo tour dei Caraibi). Contrariamente a quanto chiunque si potrebbe aspettare, la bellissima Kate ha un segreto davvero particolare per essere sempre radiosa davanti alle telecamere. Ecco quale.

La bellezza e l’eleganza di Kate Middleton sono ormai arcinote. La duchessa di Cambridge sembra non sbagliare mai un colpo e a ogni evento pubblico appare sempre perfetta da ogni punto di vista, sia negli abiti scelti che nelle acconciature e nel makeup. Proprio riguardo al makeup, Kate Middleton ha un segreto che pochissimi conoscono e che noi vogliamo rendere noto a tutti. Ecco di cosa si tratta.

Kate Middleton, il dettaglio sorprendente che sconvolge

Sembrerebbe che la splendida Kate segua un’abitudine ormai ben radicata e accettata dal team che ne gestisce l’immagine pubblica. La duchessa, infatti, ama truccarsi da sola per ogni occasione di incontro con il pubblico e avrebbe più volte rifiutato qualsiasi aiuto da parte di esperti del settore. Un’abitudine davvero sconvolgente che ha sorpreso moltissimi britannici (e non). L’unico aiuto accettato da Kate è quello della sua hairstylist di fiducia, Amanda Cook Tucker.

Il trucco fai da te sarebbe infatti una delle grandi passioni della Middleton e, a giudicare dalle sue apparizioni pubbliche, la duchessa sa perfettamente come mettere in risalto i suoi punti di forza attraverso il makeup. Un talento da vera professionista potremmo dire! Sembra, inoltre, che Kate abbia deciso di occuparsi da sola del makeup anche in occasione del suo matrimonio nel 2011 e durante il recente tour dei Caraibi (durante il quale ha sfoggiato look meravigliosi).

Ma a quando risale questa abitudine? Sembra che Kate abbia iniziato ad appassionarsi al trucco quando era ancora una ragazza che frequentava il college. Allora come oggi, amava il trucco leggero in grado di mettere in risalto i suoi bellissimi occhi di un azzurro intenso. A quanto pare, per la Middleton la ‘questione trucco’ è troppo importante per lasciarla nelle mani di un’altra persona. Dopotutto, chi conosce le caratteristiche del suo volto meglio di lei? A ogni modo, Kate spende davvero moltissimo all’anno per prendersi cura di se stessa. Ma per una duchessa, dopotutto, un aspetto curato è fondamentale!