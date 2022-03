Kate Middleton, quanto costa la sua routine di bellezza?

By

Kate Middleton, la sua rigida routine di bellezza è ormai di pubblico dominio. Ma pochi sanno realmente quanto costa.

Ormai sappiamo tutti che Kate segue delle rigide regole, non solo per quanto riguarda l’etichetta reale ma anche per la sua routine di bellezza.

Infatti, ogni volta che la Duchessa di Cambridge appare in pubblico, ogni singolo dettaglio del suo look è studiato nei minimi dettagli. Questi look però, hanno un costo. Sai quanto spende ogni anno? La risposta potrebbe scioccarti.

Kate Middleton, un costo regale

La bellezza ha un costo, soprattutto quando si parla di un membro reale e non uno qualunque. La Duchessa di Cambridge ormai è diventata ormai una delle reali più celebri e più amate dal pubblico, non solo inglese, ma di tutto il mondo.

Ovviamente, la routine di bellezza di Kate Middleton deve rispettare determinati canoni, conformi alla rigida etichetta di Buckingham Palace. Ma a che costo!

Infatti, la Middleton, ogni anno spende 37.728 dollari! Hai sentito bene, questo è il costo della sua routine di bellezza. Ma scopriamo insieme i dettagli, partendo dall’acconciatura.

La Duchessa, andrebbe al suo salone preferito di Londra chiamato Richard Ward Hair and Metrospa, tre volte a settimana, costandole circa 75 dollari alla volta. Se facciamo due conti, la Middleton farebbe visita al parrucchiere 156 volte all’anno per un totale di quasi 12.000 dollari!

C’è da dire però, che quando sei un membro della famiglia reale, l’aspetto è tutto. La Middleton, che è costantemente fotografata, deve cercare sempre di mantenere un’immagine che rifletta classe ed eleganza. Perciò, la sua pelle, il suo make up, così come le sue unghie e i suoi capelli devono essere impeccabili.

Il parrucchiere di fiducia della Middleton ha svelato che tinge i capelli della futura Regina con L’Oreal Symbio e Fuente Organic color. Non solo, la duchessa ama in particolar modo i trattamenti con il condizionante Kérastase, che costano dai $20 ai $30.

Ora passiamo al make up. Anche se la Middleton ha realizzato da sola il make up del suo matrimonio, ti riveliamo i prodotti che ha utilizzato in uno dei giorno più importanti e memorabili della sua vita:

Illuminante Touche Eclat Radiant Touch di Yves Saint Laurent, $40

Mascara Lancome Hypnose, $26

Crema idratante Lancome Hydra Zen Neurocalm, $60

Crema Laura Mercier Oil-Free Tinted Moisturizer SPF 20, $42

Fondotinta Bobbi Brown, $46

Fard Bobbi Brown Pale Pink, $24

Shimmer Bobbi Brown Brick Compact, $39

Ombretto in avorio Bobbi Brown, $21

Eyeliner in gel Bobbi Brown Black Ink Long Wear, $22

Rossetto rosa Bobbi Brown Sandwash, $23

Lip gloss Bobbi Brown Crystal, $17

Se comprasse tutti questi prodotti almeno tre volte all’anno, il suo make up costerebbe 1.206 dollari.

Per quanto riguarda la cura della pelle, la moglie del Principe William ama i prodotti del marchio svizzero Karin Herzog. L’amministratore delegato dell’azienda ha detto a Style.com che gli articoli preferiti dalla Duchessa sono il Professional Cleanser da 50 dollari, il Vita-A-Kombi 1 da 76 dollari, il Vita-A-Kombi 3 Spot Zapper da 32 dollari e la Oxygen Face Cream da 54 dollari. Se acquistasse tutti questi prodotti ogni tre mesi le costerebbe un totale di 848 dollari all’anno.

Secondo il Daily Mail, è stata convinta dalla suocera Camilla a provare un trattamento per il viso di Deborah Mitchell da 260 dollari, e ora si dice che non ne possa più fare a meno. Questi trattamenti mensili costerebbero 3.120 dollari all’anno. La Middleton è stata inoltre avvistata mentre comprava la crema da giorno Nivea Visage Pure & Natural Moisturising, che ha un costo di 8 dollari.

La routine di bellezza di Kate Middleton include anche l’abbronzatura: insieme a sua sorella va pazza per l’abbronzatura spray. Nel loro salone abituale, il trattamento costerebbe 118 dollari. Se andasse bisettimanalmente, le costerebbe 2.832 dollari all’anno.

Sappiamo anche che la Middleton è amante dei profumi. Quello indossato nel giorno delle sue nozze costa 150 dollari a bottiglia. Si tratta del profumo Illuminum White Gardenia Petals. Quindi comprarne due all’anno costerebbe 300 dollari.

Secondo il Daily Mail, la Middleton ha subito delle procedure ai denti. Infatti, avrebbe chiuso lo spazio tra i suoi due denti anteriori con un apparecchio linguale utilizzando la tecnologia 3D. Si dice che il trattamento sarebbe arrivato a costare 7.000 dollari.

Considerato tutto, il costo annuale della routine di bellezza della futura Regina arriva a 37.728 dollari. Ma diciamoci la verità, la sua bellezza non ha prezzo.