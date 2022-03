A Pasqua non si scappa, il re è l’agnello: con le patate è un trionfo di sapori

Per preparare un grande classico di Pasqua (ma non solo) non ci sono tanti segreti: ecco la vera ricetta per l’agnello con le patate



Non ci sono dubbi: il secondo piatto per antonomasia a Pasqua è l’agnello al forno, se con le patate anche meglio. Una ricetta per la quale bastano pochi ingredienti, ma molto chiari: l’agnello, le patate novelle, una cucchiaiata abbondante di strutto, le cipolle e il rosmarino.

La preparazione è veloce, specialmente se ci siamo già fatte dividere in pezzi l’agnello dal macellaio, e alla cottura ci pensa il forno. Il risultato finale? Tutto da provare

Agnello con le patate, varianti e ricetta

Possiamo sostituire la carne di agnello con quella di capretto che è ancora più tenera. Il principio è sempre lo stesso e anche i costi dal macellaio sono simili ( qui troveremo tutti i segreti della cottura dell’agnello ) .

Ingredienti:

1 kg di agnello già fatto a pezzi

700 g di patate novelle

200 g di cipolle bianche

1 cucchiaio pieno di strutto

3 rametti di rosmarino fresco

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Teniamo pronta una teglia ampia buona per andare in forno e cominciamo a massaggiare il nostro agnello. Prendiamo un pezzo alla volta e con le mani ungiamolo con un po’ di strutto fresco, poi appoggiamolo in teglia andando avanti così fino a quando li abbiamo terminati.

Poi laviamo le patate novelle tenendo la buccia e tagliamole in due o quattro parti, a seconda di quanto sono grandi. L’ideale sarebbe avere pezzi tutti più o meno grossi uguali in modo da avere una cottura uniforme.

Prendiamo le cipolle, sbucciamole e affettiamole sottilmente aggiungendole all’∫. Cercate di coprire un po’ tutti i pezzi, ma non deve essere un lavoro artistico.

Quindi aggiungiamo le patate tagliate piazzandole in mezzo ai pezzi di agnello, insieme ai due rametti di rosmarino spiumati, ad un pizzico di sale (perché lo strutto è già salato, e qualche macinata di pepe. Diamo ancora una girata con le mani per amalgamare tutto e siamo pronti per infornare.

Dobbiamo cuocere l’agnello al forno con patate in forno già caldo a 180° per circa 60 minuti. Dopo 40 minuti però apriamo il portellone e controlliamo. Se l’agnello si è asciugato troppo, ma solo in quel caso, aggiungiamo un paio di mestolo di acqua.

Negli ultimi 10 minuti portate la temperatura a 200° alzando la teglia sul piano più alto del forno, ma senza funzione grill. Sforniamo e lasciamo riposare l’agnello al forno con le patate qualche minuto prima di portarlo in tavola.