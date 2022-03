Vi ricordate la splendida Nora Amile, la ragazza di origini marocchine che ha incantato tutti con la sua bellezza mozzafiato nel programma La pupa e il secchione? Ecco com’è oggi e cosa fa.

Nora Amile è stata una delle protagoniste del programma di successo La pupa e il secchione nell’edizione del 2006. Dopo la partecipazione alla trasmissione, però, è letteralmente sparita nel nulla tanto da spingere molti a chiedersi che fine abbia fatto (dopotutto, una bellezza del genere non si scorda facilmente!). Il suo carisma è rimasto intatto? Ecco com’è oggi a distanza di anni.

Nora Amile è una modella di origini marocchine, nata a Casablanca. Durante la sua partecipazione al noto reality di Mediaset, al tempo condotto da Enrico Papi e Federica Panicucci, si è fatta subito notare per la sua bellezza decisamente fuori dal comune e per la sua folta e invidiatissima chioma riccia.

A contraddistinguerla sono stati anche il suo forte carattere e il suo temperamento aggressivo, che l’hanno portata più volte a scontrarsi con gli altri concorrenti del reality. Persino il rapporto con il suo partner “secchione” non era certo idilliaco. I due, infatti, hanno avuto molte liti durante il programma che a volte portavano il pubblico all’esasperazione.

Terminata l’esperienza a La pupa e il secchione, Nora ha continuato per diverso tempo a calcare i palcoscenici televisivi. Ha preso parte, tra le altre cose, a Chiambretti Night, Pomeriggio Cinque, Buona Domenica e Camera Cafè. Non sono quindi mancate, nel tempo, le occasioni per mettersi in mostra.

Nonostante le alte aspettative, però, all’improvviso Nora è completamente sparita dal piccolo schermo (non è stata l’unica showgirl a prendere le distanze dalla tv) e molti si sono chiesti quale fosse il motivo della sua prolungata assenza. Dopo varie congetture, ci ha pensato lei stessa a chiarire la situazione rilasciando un’intervista a Novella 2000. Nora ha raccontato di aver attraversato uno dei periodi più tristi e difficili della sua vita.

“Nel 2011 ho sofferto di depressione, ho avuto una crisi d’identità e volevo suicidarmi”, ha dichiarato la Amile. La depressione (di cui ha sofferto anche un altro noto personaggio televisivo) è nata dal fatto che tutti l’hanno sempre associata al suo personaggio ne La pupa e il secchione. Un fardello davvero pesante da portare, soprattutto per una ragazza giovane e ambiziosa come lei.

“Ho tentato il suicidio”, ha ammesso la showgirl. “Sono stata salvata da un mio caro amico”. Un periodo davvero oscuro della sua vita che l’ha portata a essere ricoverata in una clinica psichiatrica. Oggi, però, la quarantenne showgirl è decisamente una donna nuova, pronta a riappropriarsi della sua vita. Un percorso senza dubbio molto difficile e periglioso, che Nora è riuscita ad affrontare anche grazie all’aiuto dei suoi cari che le sono sempre stati vicino.