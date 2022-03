Pelle secca? Ecco tutti i rimedi fai da te, economici e pratici

Hai la pelle secca e ti stai chiedendo quali possono essere i rimedi adatti? Sei nel posto giusto: ti diciamo noi quali sono.

La pelle secca è un fenomeno molto comune. Ma sai che in realtà questo è un segnale che manda il tuo corpo?

Cerca di dirti – a modo suo ovviamente – che ha bisogno di maggiore idratazione e cura.

L’idratazione, infatti, è fondamentale per garantire elasticità e plasticità alla pelle e se non siamo sufficientemente idratati, l’acqua presente nello strato superficiale dell’epidermide si riduce tantissimo, determinando appunto la comparsa della tipica pelle secca.

Sappiamo infatti che la superficie della pelle sana produce sostanze igroscopiche, conosciute come Fattori di Idratazione Naturali (NMF) ed è protetta da una membrana idrolipidica, formata principalmente da acqua e sebo, che funge da difesa della pelle verso le aggressioni esterne.

Se gli NMF mancano, la pelle perde la capacità di trattenere l’acqua. Allo stesso modo, se il contenuto di acqua e sebo cambia, nello strato corneo – cioè quello superiore dell’epidermide – la funzione di barriera diventa meno efficace.

Il risultato? Quando questa barriera è danneggiata, l’acqua riesce ad evaporare e quindi di conseguenza diventa secca.

Ma hai mai fatto caso che la pelle diventa secca in periodo particolari? In inverno, ad esempio, ma anche in periodi di stress, docce e bagni più frequenti del solito (quindi in estate) e così via.

Ecco perchè non è vero che ne possiamo soffrire solo quando fa molto freddo, come moltissime persone credono. E c’è di più: spesso una pelle secca è dovuta al semplice invecchiamento, quindi in questo caso trovare rimedi adeguati diventa più complesso.

Infatti sappiamo che la nostra pelle subisce dei cambiamenti fisiologici negli anni. Nei bambini – ma non nei neonati – è secca, negli adolescenti diventa grassa a causa dei cambiamenti ormonali, per poi tornare ad essere secca in età adulta, quando le ghiandole sebacee e sudoripare riducono la loro funzionalità.

Dobbiamo stare attentissime però: in casi estremi la pelle secca da vita alla xerosi cutanea, una condizione caratterizzata da un progressivo inaridimento della pelle, su cui si potranno formare addirittura le cosiddette ragadi.

Ti sei mai chiesta però quanto la pelle secca sia dovuta ad una condizione genetica e quanto invece sia dovuta a fattori estremi? In effetti, sappiamo che questa è causata sia da fattori esogeni (esterni) che endogeni (interni).

Tra i primi, ricordiamo soprattutto fattori ambientali (caldo, freddo, cambi di stagione, raggi UV), i prodotti per la pelle “sbagliati” oppure usati in modo errato (docce e bagni tropo lunghi e frequenti, trattamenti inadeguati), alcuni farmaci.

Tra i secondi, invece, ci sono i fattori genetici, i flussi ormonali e l’età ed una dieta sbagliata (una mancanza di sostanze nutrienti, di acidi grassi insaturi e di vitamine può contribuire alla pelle secca, così come la mancanza delle Vitamine C ed E).

Sappiamo inoltre che esistono differenti tipologie di pelle secca:

La pelle secca disidratata: in questo caso il problema sta nella carenza di acqua e la pelle apparirà lucida con pori dilatati e punti neri. La pelle secca alipidica: la secchezza è dovuta ad un’insufficiente secrezione sebacea che la rende anche più sensibile (in questo caso compaiono più facilmente i segni dell’invecchiamento). La pelle secca disidratata alipidica: in questo caso ci troviamo davanti ad un mix delle due precedenti situazioni e alla ridotta secrezione di sebo si associa una ridotta funzionalità delle ghiandole sudoripare.

Ma sai quali sono i rimedi contro le pelle secca? Te li diciamo noi.

Ecco i rimedi contro la pelle secca

Per contrastare la pelle secca, puoi adottare tantissime strategie e rimedi. In primis dovremmo modificare alcune azioni quotidiane sbagliate.

Tra queste, ovviamente in primis c’è la scarsa idratazione: dovremmo ricordarci di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno ed integrare la dose giornaliera di acqua anche con tisane, spremute di frutta e verdura, tè, ma anche zuppe e minestre brodose.

Poi dovremmo anche modificare la nostra alimentazione (inserendo cibi che contengono le vitamine di cui parlavamo poco fa).

Dovremmo poi evitare ambienti troppo caldi e chiusi, ridurre la lunghezza del bagno o della doccia ed evitare saponi aggressivi e smettere di fumare.

Inoltre un altro accorgimento può essere tamponare il viso dolcemente dopo la detersione, senza strofinare, irritando la pelle. Ovviamente anche proteggere la cute dai raggi UV ci può aiutare tantissimo.

Ma possiamo usare anche prodotti specifici? Certo. In primis, dovremmo effettuare trattamenti quotidiani che prevedano l’uso di prodotti per l’igiene non aggressivi per la pelle. Poi le parole d’ordine sono due: nutrire ed idratare.

Dobbiamo partire subito dalla scelta della crema idratante. A questo proposito, ti sveliamo subito un segreto: non esiste una ricetta per il prodotto perfetto.

La crema va scelta in base alle esigenze personali. In base alla zona da trattare ed al livello di secchezza, possiamo scegliere se usare prodotti sotto forma di latte, crema, balsamo, pomata oppure olio.

Sappi che in ogni caso, qualunque prodotto sceglierai di usare, potrai far diminuire l’evaporazione dell’acqua, favorendone la permanenza nell’epidermide e il ripristino della barriera cutanea alterata e la tua pelle apparirà così subito meno secca.

Idratare però non basta: è necessario anche nutrire a fondo l’epidermide per avere un effetto immediatamente emolliente. Come? Con gli oli vegetali, che diventeranno i nostri alleati per eccellenza, daranno sollievo alla pelle e contrasteranno la perdita di umidità.

Quale scegliere? Vale sempre la regola di cui parlavamo poco fa: ognuno è libero di scegliere quello che preferisce, ma i migliori sono l’argan puro, l’olio di mandorle dolci, la pasta e olio di cocco, il burro di karité, l’olio d’oliva.